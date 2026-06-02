Мадяр променя конституцията, за да свали президента Шуйок

Премиерът на Унгария Петер Мадяр заяви, че ще отстрани от длъжност действащия президент на страната Тамаш Шуйок чрез промяна в конституцията, предаде ДПА.

„Ще вземем необходимите решения… незабавно“, заяви вчера Мадяр пред журналисти след посещение при държавния глава в официалната му резиденция в Будапеща заедно с министъра на правосъдието Марта Гьорог.

Вчера изтече крайният срок, който Мадяр беше поставил на Шуйок да подаде доброволно оставка.

Мадяр встъпи в длъжност на 9 май. Той замени десния популист Виктор Орбан, след като центристката партия на Мадяр ТИСА спечели убедителна победа на парламентарните избори на 12 април.

В Унгария парламентът избира президента за мандат от пет години

Шуйок беше избран през 2024 г. от парламент, доминиран от партията на Орбан ФИДЕС.

Партията ТИСА на Мадяр разполага с мнозинство от две трети в новия парламент, което е достатъчно за приемане на конституционни поправки.

Лидерът на парламентарната група на ФИДЕС Гергей Гуяш нарече отношението на правителството на ТИСА към президента „несправедливо“.

"Това би подкопало достойнството на унгарската държава, би довело до обезглавяване на най-високопоставените държавници и би причинило дългосрочни щети“, заяви Гуяш.