Мъж е в критично състояние, след като бе прострелян в Германия

Полицията обяви стрелеца за издирване

02.06.2026 | 08:37 ч. Обновена: 02.06.2026 | 08:44 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж е в критично състояние, след като бе прострелян в северния германски град Букстехуде в понеделник, а заподозреният стрелец бе обявен за издирване, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Няколко души са подали сигнали  за изстрели в жилищна сграда около 19:15 ч. снощи местно време (20:15 ч. бълг. вр.), поясни говорител на полицията. Отзовалите се на местопрестъплението служители са открили мъж с тежки огнестрелни рани, застрашаващи живота му.

Предполагаемият стрелец е избягал и до късно снощи нямаше информация да е арестуван, отбелязаха правоохранителните органи.

Беше организарана мащабна хайка за заподозрения в центъра на града. Тежко въоръжени служители от специалните части охраняваха района, а градският транспорт бе временно спрян, акцентира ДПА.

Още не е известен мотивът за стрелбата, тече разследване.
(БТА)

 

стрелба Германия критично състояние
