Комедия без край: Откраднаха най-скъпия банан в света

Музеят "Помпиду - Мец" в Страсбург подаде сигнал в полицията за кражба на банана от една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременно изкуство в света, предаде АФП. Става дума за "Комикът" на италианския визуален артист Маурицио Кателан, която представлява узрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо.

Липсващият плод е бил забелязан от охраната на музея през уикенда и веднага заменен с нов. Музеят "Помпиду - Мец", който е филиал на центъра "Помпиду" в Париж, съобщи в изявление, че е подал сигнал за кражба срещу неизвестен извършител.

Това не е първата атака срещу концептуалната творба,

бананът в която се заменя на всеки три дни със свеж, пише Сега. През юли м.г. посетител в музея изяде плода. Тогава охраната го забеляза и реагира веднага, като не предприе законови действия срещу извършителя. Авторът Кателан пък се изказа в типичния си стил, че е разочарован от това, че гладният посетител е изял само банана, а не и тиксото.

Този път, съобщиха от музея, е подадено оплакване, защото извършителят е неизвестен и следователно "няма никаква възможност за диалог".

Творбата на Маурицио Кателан, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвиква противоречиви реакция още от своя дебют през 2019 г. Тогава инсталацията бе изложена на "Арт Базел" в Маями с прогнозна цена 120 000 долара, а като част от пърформанса артистът Дейвид Датуна изяде "Комикът".

Оттогава цената на артистичния банан само расте.

През 2024 г. китайският криптопредприемач Джъстин Сун плати 6.2 милиона долара, за да притежава версия на творбата. Няколко дни по-късно той демонстративно го изяде пред камери в Хонконг.

Освен с "Комикът" Маурицио Кателан е известен и със своята напълно функционална тоалетна чиния от 18-каратово злато "Америка", която той предложи на Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом. През 2020 г. 98-килограмовата творба бе открадната от имението "Бленъм", в което е роден Уинстън Чърчил, а през м.г. извършителите бяха осъдени съответно на 4 години и 2 г. 3 мес. затвор. "Америка" обаче така и не бе намерена и възстановена, тъй като веднага след кражбата те са я разфасовали и продали на части.