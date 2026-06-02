Тръмп намалява митата върху вноса на мед, алуминий и желязо

Американският президент подписа прокламация за промяната им

02.06.2026 | 08:15 ч. 2
Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа снощи прокламация за изменение на митата върху вноса на мед, алуминий и желязо, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

В официалната декларация се обяви намаляване и на обмитяването на определено селскостопанско оборудване от 25% на 15%, предаде БТА.

Става въпрос за техника като булдозери и мотокари в случаите, "когато се внасят от страни с търговски споразумения, допускащи подобно понижение“, се казва в изявление на Белия дом.

Освен това разпореждането позволява на чуждестранни компании да ползват мито от 10 процента,  ако "тяхното капиталово оборудване включва поне 85% американска лята или разтопена стомана, като същото важи и за алуминия“.

Промените остават в сила до 31 декември догодина, "за да стимулират краткосрочни инвестиции, които ще възстановят индустриалната база на страната“, уточнява Белият дом.

