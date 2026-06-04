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„Аманда“ удари като първия тропически циклон за сезона

Сезонът на ураганите в Тихия океан започна

04.06.2026 | 08:07 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Тропическата буря "Аманда" се образува днес в Тихия океан и е първият тропически циклон за сезона, съобщи Американският национален център за изследване на ураганите, цитиран от Асошиейтед прес.

"Аманда" се намираше на около 2375 км в посока запад-югозапад от южния край на полуостров Баха Калифорния в Мексико, информира метеорологичният център в Маями. Тъй като окото на бурята все още е над морето, циклонът не представлява непосредствена заплаха за сушата.

Скоростта на вертровете на "Аманда" достига до 65 км/ч, съобщиха метеоролозите. Прогнозите са бурята да се засили през следващите няколко дни, а след това да отслабне през уикенда.

Сезонът на ураганите в Тихия океан започна на 15 май. Този в Атлантическия океан започна в понеделник, но засега над басейна му все още не са се образували циклони, посочва АП.

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