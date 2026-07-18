Тук вече се разгръща диктатура: Военните са ядосани на Зеленски заради оставката на Федоров

"Операцията ми е насрочена за утре", казва обезобразеният войник, който все още се възстановява от ужасните си наранявания. "Надявам се, когато се събудя след упойката, Федоров да се върне в Министерството на отбраната", допълва неназованият войник във видеоклип, публикуван в Telegram. "В противен случай всичко, за което се борих, е било напразно."

Сред изтощените от битки войници и ранените ветерани на Украйна има колективно чувство на възмущение от политическите събития тази седмица.

Решението на президента Зеленски да не преназначи успешния си млад министър на отбраната Михайло Федоров при последната си промяна в кабинета предизвика едновременно недоумение и ярост.

"Това е откровен шамар в лицето на всички военнослужещи", казва войник, когото BBC нарича Марина, за да защити самоличността й. "Наистина е трудно да се опише това с думи, без да се изрази разочарование."

Въпреки шумните протести, избухващи в цяла Украйна, Марина се съмнява, че народният гняв ще промени нещо.

"Тук вече се разгръща диктатура", казва тя."Със свои собствени дребни тирани, които си мислят, че са хванали Бог за брадата."

Със съобщенията, че началниците на армията предупреждават редиците да не участват в политически дебати, войниците не са склонни да говорят открито или го правят само при условие за строга анонимност. BBC дава измислени имена на всички, които отговориха.

Друг войник, Наташа, казва, че протестиращите с импровизираните си картонени плакати са били далеч от ежедневната бруталност на фронтовата линия.

"Вчера позициите ни тук бяха ударени от РСЗО (ракетни системи с многоцелеви ракети), така че никой не се интересуваше от Федоров или картонените табели."

Но коментарите, направени пред BBC, има ясно възхищение от това, което Фeдоров е успял да постигне, както като министър на цифровата трансформация, така и по време на краткия си мандат като министър на отбраната. Повече от всеки друг, той е идентифициран като човекът, който е насочен целенасочено към иновации във войската, помагайки за издигане на ролята на дроновете и други съвременни технологии до точка, в която Украйна, през последните месеци, успя да обърне хода на войната срещу много по-големия си враг.

Когато екип на медията се среща с него в Киев миналото лято, Федоров описва как данните се използват за усъвършенстване на схема, наречена "Армия от дронове: Бонус", при която фронтовите части могат да печелят точки за всеки убит руски войник или унищожена техника. Схемата беше популярна, като й се приписва ускоряване на обществените поръчки и стимулиране на иновациите.

Федоров изглеждаше като човек, дълбоко ангажиран с насърчаването на военните усилия на Украйна по възможно най-креативните начини и, както той се изрази, "как да се използват ограничените ресурси по-ефективно".

Но като членове на армия, все още ръководена от офицерска класа, произлязла от старата система отгоре надолу по съветската епоха, войниците знаят твърде добре какви препятствия е изправен Федоров.

"Ако не можете да постигнете споразумение със старите вкаменелости", подчертава Наташа, "те ще ви изядат живи."

Главен сред "вкаменелостите" в очите на някои от войниците, които говорят пред BBC, е генерал Александър Сирски - строгият 60-годишен главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Той беше смятан за национален герой преди четири години, след успешната му защита на Киев в седмиците след пълномащабното нахлуване на Русия. Но името на генерал Сирски оттогава се свързва с остарял начин на бой, който отдава малка стойност на човешкия живот.

"Сирски не се ползва с никакъв авторитет или уважение", казва Андрий. "За нас той си остава Генерал 200" - унизително прозвище, отнасящо се до съветски военен код за жертви."

Други просто го наричат ​​"Касапинът"

Честно казано, не всеки във военните споделя толкова мрачно мнение за своя лидер.

"В момента няма заместник на Сирски в армията", споделя Андрий, бивш войник на фронтовата линия, който сега работи в Генералния щаб. "Да, той е със съветско мислене и е завършил военно училище в Русия, но нямаме друг военен командир от такъв калибър. Той проведе всички успешни операции на тази война."

Едно е ясно: Михайло Федоров и генерал Сирски очевидно се бяха скарали, когато президентът Зеленски направи своя ход тази седмица.

Обяснявайки решението си да не преназначава Федоров, Зеленски каза, че двамата мъже дори не са могли да стоят заедно в една стая, докато сваленият министър обвини генерала, че е блокирал всичките му реформи.

"Спорът се надигаше като снежна топка", казва Андрий. "Всички знаеха за това. Зеленски трябваше да вземе решение."

С 25-годишната си разлика във възрастта (Федоров е на 35), двамата мъже в центъра на този експлозивен спор представляват много различни версии на Украйна.

"Фьодоров е iPhone 16, Сирски е телефон от 80-те години на миналия век", коментира военният анализатор и бивш разузнавач Иван Ступак. "Знаете - същата цел, но с различни подходи."

Ступак отдава заслуга на Федоров за постигането на нещо, което никой не би си представил за възможно преди десет години: завличането на склеротичната, твърдо и негъвкава армия в дигиталния свят. През краткото си време в Министерството на отбраната (той беше назначен едва през януари), Федоров осъществи редица преврати, включително убеждаването на Илон Мъск да блокира руския достъп до неговата сателитна интернет услуга Starlink.

Смята се, че този ход е причинил хаос сред руските позиции на фронтовата линия, помагайки на украинските сили да спрат и дори да отблъснат руските настъпления. Налице е и бърз напредък в използването на изкуствен интелект и евтини прехващачи, за да се помогне за защитата на украинските градове от бича на руските войски. дронове.

Федоров също така проведе криминалистичен анализ на процедурите и практиките в министерството, насочен към намаляване на бюрокрацията и подобряване на ефективността.

Може да се твърди, че това е била безкрайна задача.

"Министерството на отбраната е блато", отбелязва Ступак. "Изградено е от много солиден материал и е много трудно да се установят нови технологии, защото много хора са там от десетилетия и не споделят неговата визия за цифровизация."

Притеснението на много наблюдатели е, че напускането на Федоров ще доведе до рязък крах на амбициозната му програма за реформи и иновации, въпреки уверенията на Зеленски, че нищо няма да се промени. С наближаването на есента и зимата и вероятността Русия да предприеме поредна атака срещу разклатената енергийна мрежа на Украйна, някои се опасяват, че страната ще бъде по-уязвима.

"Много съм разстроена, че целият този напредък, изграден от Федоров, ще бъде просто унищожен и обърнат в един от най-критичните периоди на войната", казва Дария Каленюк, изпълнителен директор на Центъра за борба с корупцията на Украйна.

Според нея кризата също се отразява зле и върху украинския лидер.

"Това изпраща много лош сигнал", казва тя. "Президентът Зеленски не се интересува какво мислят украинците и освен това не приема в екипа си хора с легитимност, субективност, които са способни да инициират решения и резултати. Това е много разрушително за Украйна."

Досегашните опити на президента в уволнението или отстраняването на ефективни или популярни служители накараха някои да го обвиняват във все по-диктаторско поведение.

"Той не може да понася хората, които не му се възхищават", добавя Ступак. "Иронията е, че Зеленски започва да се държи като политиците, които е осмивал, когато е бил още комик. Той е събрал всички фактори, които са били обект на шегите му. Може би е така, защото е на поста си от седем години."

За активисти като Каленюк гледката на хиляди млади хора на улицата също носи силно чувство на дежавю.

Измина почти точно година, откакто хората се събраха в огромен брой, за да поискат Зеленски да наложи вето на законопроект, отнемащ правомощията на два от украинските антикорупционни органа. Протестите - първите антиправителствени демонстрации след пълномащабното нахлуване на Русия - бяха успешни. Зеленски обяви нов законопроект, възстановяващ независимостта на двете организации.

Днешните протестиращи се надяват на подобен резултат, въпреки че президентът вече е назначил временно изпълняващ длъжността министър, настоящия изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна, Евгений Хмара. Но докато настоящите протести са далеч по-малки по мащаб, Каленюк казва, че залозите са много по-високи.

"Тези събития са още по-опасни, защото пряко влияят на нашите военни усилия", допълва тя.

Редица критици на президента посочват факта, че въпреки широко хвалената лоялност и успех на Федоров, Зеленски е сметнал за необходимо да да се отървете от него.

"Можете да станете ключов архитект на стратегията за технологична победа над врага", написа в публикация във Facebook Мария Берлинска, основател на неправителствена организация, която обучава доброволци във въздушно разузнаване. "Колкото и готини да сте, това няма да ви помогне. В един момент просто ще бъдете отстранени от бойното поле."