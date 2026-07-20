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Американски рейнджър е загинал в Ирак

Той унищожавал невзривен боеприпаси от свален дрон

20.07.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американската армия съобщи, че военнослужещ е загинал при контролирано унищожаване на невзривени боеприпаси от свален ирански дрон в Северен Ирак, предадоха световните агенции.

Смъртта му, настъпила вчера, увеличава на 17 броя на американските военнослужещи, загинали от началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, предава БТА.

Освен това американското Централно командване (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че в Йордания са били открити неидентифицирани човешки останки. Вчера то обяви, че двама американски военнослужещи са загинали, а трети е изчезнал в петък в тази страна.

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