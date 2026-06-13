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Трима алпинисти загинаха в Италианските Алпи

Те са паднали при катеренето към връх Гран Парадизо

13.06.2026 | 07:43 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Откриха телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в Италианските Алпи - Гран Парадизо (4061 метра). Те са намерени в подножието му - на 3600 метра надморска височина, предаде БТА.

Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба.

Според спасителите смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катеренето по северния склон на Гран Парадизо, в Грайските Алпи.

Според официалната информация двама са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия.

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Тагове:

Италианските Алпи загинали алпинисти
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