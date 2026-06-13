САЩ елиминира венецуелския наркобос Ниньо Гереро

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че армията на САЩ е елиминирала лидера на венецуелския наркокартел "Трен де Арагуа" - Ектор Рустенфорд Гереро Флорес, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Известният като Ниньо Гереро бос на престъпната организация, действаща главно от затворите, е бил ликвидиран с въздушен удар в рамките на военна операция, съгласувана с властите във Венецуела.
"Южното командване на армията на Съединените щати нанесе бърз и смъртоносен удар, за да елиминира Ниньо Гереро, скандалния лидер на "Трен де Арагуа", написа американският държавен глава в своята социална платформа Трут соушъл.
Той отбеляза изрично, че ударът е нанесен в "тясна координация" с Венецуела.
На 3 януари тази година американска военна операция свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, чийто пост бе зает от съживилата отношенията със САЩ Делси Родригес, отбелязва Ройтерс.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.