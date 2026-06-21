Нов доклад на Европейския парламент разгневи Анкара

Последният доклад на Европейския парламент за Турция, приет на 17 юни, предизвика остри реакции в Анкара.

Документът няма задължителен характер и беше приет по време на пленарно заседание. В него евродепутатите заявяват, че са "дълбоко обезпокоени от незадоволителното състояние на спазването на правата на човека в Турция".

Турското Министерство на външните работи отговори, че документът "изглежда е изготвен в рамките на целенасочена политическа програма, по начин, който отразява идеологическите клишета на определени членове на Европейския парламент".

Критики към съдебната система и случая "Имамоглу"

В доклада Европейският парламент изразява тревога от "сериозното и продължаващо отслабване на принципите на правовата държава и от липсата на независимост на съдебната система в Турция".

В документа поименно е посочен министърът на правосъдието Акън Гюрлек. Преди да влезе в правителството, той беше главен прокурор на Истанбул в периода, в който започнаха масовите арести срещу опозицията, включително арестът на кмета на града Екрем Имамоглу - основния политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Европейският парламент заявява, че е "дълбоко обезпокоен от приемането на обвинителния акт с обем близо четири хиляди страници, изготвен под ръководството на печално известния бивш главен прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, в който Екрем Имамоглу е обвинен в ръководене на мащабна престъпна мрежа".

От март 2025 г., след ареста на кмета на Истанбул, турските власти засилват натиска върху опозицията и продължават с арестите.

Заради това текстът призовава за санкции, "включително замразяване на активи в Европейския съюз", срещу "турски длъжностни лица, отговорни за тежки и умишлени нарушения на правата на човека и основните свободи". Сред изрично споменатите имена е това на Акън Гюрлек.

"Докладите на Европейския парламент представляват консултативни документи. Насочването срещу съдебните институции на Република Турция чрез подобни текстове е безплоден опит за противопоставяне на националната воля и на суверенните права на нашата държава", написа в X министърът на правосъдието няколко дни преди приемането на доклада.

Раздразнение и заради Източното Средиземноморие

Документът подчертава значението на отношенията между Турция и Европейския съюз, стратегическата и геополитическата роля на страната, както и нуждата от по-силно сътрудничество в областта на регионалната сигурност.

Други части от текста обаче също предизвикаха недоволство в Анкара. Европейският парламент критикува турската политика в Източното Средиземноморие, включително доктрината "Мави Ватан" - "Синя родина".

"Отхвърляме този доклад. Необоснованите и несправедливи оценки относно доктрината "Синя родина", подкрепата за максималистичните претенции на Гърция и пристрастната позиция по кипърския въпрос ясно показват до каква степен този доклад е предубеден", написа в X министърът на комуникациите.

Министерството на външните работи на "Турската република Северен Кипър", призната единствено от Турция, също реагира на доклада. Оттам отхвърлиха "неоснователните обвинения, отправени срещу Турция, както и анализите в доклада, които пренебрегват неотменимите права, суверенната воля и действителността, в която живее турско-кипърският народ".