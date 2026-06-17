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Турски тв коментатор обърка футболистите на Иран и Нова Зеландия, отстраниха го

Чимен приписваше атаките на иранците на новозеландския отбор

17.06.2026 | 21:26 ч. 3
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Турската държавна телевизия TRT отстрани дългогодишен коментатор от ефира, след като обърка футболистите на Иран с тези на Нова Зеландия в първите минути от живото предаване на двубоя от Световното първенство по футбол, информира DPA.

TRT съобщи в профила си в X, че коментаторът Мурат Екрем Чимен няма да продължи да бъде част от екипа на телевизията за Мондиала в Северна Америка и ще бъде изправен пред дисциплинарно разследване.

В изявлението TRT описва инцидента като "недопустим" и се извини на зрителите.

Грешката се случи в първите минути на двубоя между Иран и Нова Зеландия в група G, завършил при резултат 2:2. Чимен приписваше атаките на иранците на новозеландския отбор, тъй като тимът от Океания носеше черни екипи вместо обичайните си бели фланелки.

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Коментаторът поправи грешката си по-късно в хода на срещата, но зрителите, забелязали неточността, вече бяха изказали недоволство в социалните медии.

Според някои критици, пише DPA, мярката на TRT е твърде сурова, тъй като Чимен е в професията от 30 години.
(БТА)

 

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Тагове:

телевизионен коментатор Турция Иран Нова Зеландия
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