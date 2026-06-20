Десет души от Парагвай надиграха Турция с най-бързия гол на световните финали

Отборът на Парагвай победи Турция с 1:0 във втория мач от втория кръг на Група D. Ценният успех на южноамериканците дойде с най-бързото попадение до момента на световните финали, което бе дело на Матиас Галарса, който вкара секунди, след като бе започнала да тече втората минута на срещата. Така неговият гол бе само с няколко секунди по-бърз от този на Исмаел Сайбари, който също вкара във втората минута за победата на Мароко срещу Шотландия. С втората си поредна загуба тимът на Турция отпадна от Световното първенство.

Матиас Галарса в 64-ата секунда вкара след като получи асистенция от Хулио Енсисо и с клинично точен удар пред наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Угурджан Чакър.

В първите минути на мача пропуски за Парагвай направиха още Омар Алдерете и Диего Гомес.

Постепенно турците се активизираха, като с далечни удари се отчетоха звездите на тима Арда Гюлер и Кенан Йълдъз, а пропуск с глава от изгодно положение направи Мерт Мулдур.

В добавеното време на първата част от терена бе изгонен с червен картон звездата на Парагвай Мигел Алмирон, който стана първият играч в историята, който бе изгонен за това, че е прикрил устата си с ръка. Ситуацията бе разгледана с ВАР от съдията Иван Сиснерос, който показа картона.

Още в началото на втората част Турция тръгна смело напред с човек повече на терена, а удар на Мерих Демирал бе спасен от Орландо Хил.

В 61-вата минута храбрият тим на Парагвай бе близо до второ попадение, то удар на Хулио Енсисо мина покрай левия стълб на вратата на Турция.

Малко след това реферът показа жълт картон и на селекционера на Турция Винченцо Монтела, който бе твърде емоционален край тъчлинията.

Бариш Йълмъз направи пореден пропуск за Турция след час игра.

В 82-рата минута златна възможност за Турция пропусна Джан Узун, чийто шут мина на сантиметри от левия стълб. Минута преди края на редовното време Орландо Хил направи ново впечатляващо спасяване при удар на Узун, а след това Дениз Гюл направи пропуск от малкото наказателно поле.

В седмата минута на добавеното време Мерих Демирел от Турция стреля с глава много близо до десния стълб на вратата.

Така тимът на Турция отправи общо 31 удара към вратата на съперника, но за втори пореден мач не успя да вкара гол, което доведе до отдапането им.

В последния мач турците ще срещнат домакините от САЩ, а Австралия и Парагвай излизат в пряк сблъсък за второто място в групата.

(БТА)