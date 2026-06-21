Иранската делегация напусна преговорите в Швейцария след заплахите на Тръмп

Иранската делегация напусна в неделя мястото на преговорите със САЩ в Швейцария, след като президентът Доналд Тръмп отправи нови заплахи срещу Ислямската република. Преговорите целят трайно прекратяване на близкоизточната война, съобщава Иранската новинарска агенция (ИРНА).

Според ИРНА делегацията е напуснала сградата на преговорите след среща с катарската делегация, изпълняваща ролята на посредник, съобщава БГНЕС.

Агенцията уточнява, че в същото време, когато преговорите са започнали, Тръмп е публикувал съобщение в социалната мрежа X, в което е повторил заплахите и изказванията си срещу Иран.