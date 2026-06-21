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Иранската делегация напусна преговорите в Швейцария след заплахите на Тръмп

Преговорите целят трайно прекратяване на близкоизточната война

21.06.2026 | 22:04 ч. Обновена: 21.06.2026 | 22:31 ч. 11
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Иранската делегация напусна в неделя мястото на преговорите със САЩ в Швейцария, след като президентът Доналд Тръмп отправи нови заплахи срещу Ислямската република. Преговорите целят трайно прекратяване на близкоизточната война, съобщава Иранската новинарска агенция (ИРНА).

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Според ИРНА делегацията е напуснала сградата на преговорите след среща с катарската делегация, изпълняваща ролята на посредник, съобщава БГНЕС.

Агенцията уточнява, че в същото време, когато преговорите са започнали, Тръмп е публикувал съобщение в социалната мрежа X, в което е повторил заплахите и изказванията си срещу Иран. 

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