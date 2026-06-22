Тръмп се оплаква наред – от Италия и Мелони, от медийна публикация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп порица Италия, че не е готова да се ангажира с Иран и ядрената заплаха, която според него представлява Техеран, в публикация в своята социална медия Трут соушъл.

"След като сме похарчили трилиони долари за НАТО, Италия и нейната премиерка дори не биха си помислили да се ангажират с Ислямската република Иран и тяхната много сериозна ядрена заплаха. Десетилетия наред ги защитаваме, но когато бъдат поставени на изпитание, те не са там, за да защитят нас и останалия свят. Не е добре!", заяви Тръмп.

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В друга публикация той се оплака от статия "в корумпирания и пропадащ Ню Йорк таймс: "Какво се промени след почти 4 месеца война? Анализаторите казват: почти нищо."

"НАИСТИНА? Тяхната армия е ПРИКЛЮЧЕНА, флотът им е ИЗЧЕЗНАЛ, военновъздушните им сили са ИЗЧЕЗНАЛИ, стартовите им площадки, ракетите, дроновете и производството им почти ги НЯМА, двете им най‑висши ръководни групи ги НЯМА, инфлацията им е 250%, икономиката им е РАЗБИТА, войниците им не получават заплати, Ормузкият проток е ОТВОРЕН, ПЕТРОЛЪТ ТЕЧЕ, а американският фондов пазар и заетостта са на рекордни ВЪРХОВЕ. Това е, което се е ПРОМЕНИЛО, вие корумпирани и неетични страхливци, и НЕ САМО!!!", заяви президентът на САЩ.

(БТА)