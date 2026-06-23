Урсула ще посети Армения, за да окаже подкрепа към проевропейското правителство

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се готви да пътува до Армения следващата седмица, според трима души, запознати с плановете, съобщава Politico.

Делегацията на ЕС, в която ще бъде включен и комисарят по разширяването Марта Кос, ще посети Армения в знак на подкрепа за премиера Никол Пашинян, след като неговата проевропейска партия си осигури убедителна победа на парламентарните избори в страната през юни.

Визитата на 1 юли, чиито планове все още не са финализирани, идва в момент, когато Никол Пашинян се стреми да затвърди отдалечаването на Армения от Москва и да задълбочи връзките си с Европейския съюз след гласуване, което се разглежда като референдум за геополитическото бъдеще на страната.

"Видяхме страната под силен и постоянен натиск от Русия. Едно посещение би изпратило силен сигнал за подкрепа, следвайки вече оказаната конкретна подкрепа“, каза един служител на ЕС, работещ по бъдещото пътуване, на когото е предоставена анонимност, за да говори откровено, както и другите хора, запознати с планираното пътуване.

Подкрепа от Брюксел

Те добавиха, че това би изпратило посланието, че "Европа е тук за вас“.

Пътуването на фон дер Лайен до Армения следващата седмица ще бъде второто ѝ до Армения за по-малко от два месеца. Председателят на Комисията беше в Ереван през май за срещата на върха на Европейската политическа общност, домакин на която беше Армения, преди да участва в първата среща на върха ЕС-Армения.

Тазгодишните арменски избори бяха първите, откакто руските сили започнаха да изоставят постовете си в Нагорни Карабах през септември 2022 г., където бяха разположени като "миротворци“ след война две години по-рано. Регионът, в рамките на международно признатите граници на Азербайджан, беше контролиран от етническото си арменско население след конфликт през 90-те години на миналия век. Цялото население избяга след азербайджанска офанзива за връщане на територията.

Оттогава Пашинян ускори обръщането на Армения към Запада, като преустанови участието си в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), военен съюз, воден от Русия, и изрази интерес към евентуално членство в ЕС.

Изборите в страната

Никол Пашинян спечели трети мандат и запази парламентарното си мнозинство въпреки съобщенията за опити на Москва да повлияе на вота. Кампанията беше засенчена от твърдения за намеса в изборите и купуване на гласове, като арменските власти арестуваха над 40 души по предполагаема схема, в която според съобщенията са участвали фигури, свързани с опозиционни партии.

Брюксел засили политическата и финансовата подкрепа за Армения, тъй като отношенията с Кремъл се влошиха.

Миналата седмица ЕС потвърди, че ще предостави 34 милиона евро, за да помогне за компенсиране на въздействието на новите руски ограничения върху арменския износ и да подкрепи усилията за диверсификация на търговията към европейските пазари. Блокът също така разположи гражданска мисия за наблюдение по границата на Армения с Азербайджан.