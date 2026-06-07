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Партията на премиера Никол Пашинян излиза начело след парламентарните избори в Армения

Това показват данните на два екзитпола

07.06.2026 | 22:15 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" излиза начело след парламентарните избори, произведени днес в Армения, показват данните на два екзитпола, публикувани около час след затварянето на секциите в страната.

Екзитпол, проведен от представители на самия "Граждански договор" показва, че: партията на Пашинян води на парламентарните избори с 56.7% от гласовете. Опозиционният блок „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян получава 17.5% от гласовете.

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Според екзитпол на "Нюз.ам" "Граждански договор" получава 32,7% от гласовете, докато "Силна Армения" получава 29%. В парламента влизат Блокът "Армения"на бившия президент Роберт Кочарян с 13,2%, ПП „Просперираща Армения“ на бизнесмена Гагиг Цурукян с 6,1% и "Криле на единството" с 4,6%.

Очаква се ЦИК на Армения да представи скоро първи официални предварителни резултати. 

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Тагове:

партията премиера Никол Пашинян начело избори Армания
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