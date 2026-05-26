Урсула обвини Русия в дестабилизация на Балтийския регион

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви във Вилнюс, че Русия стои зад скорошните нарушения на въздушните пространства с дронове в балтийските държави и се стреми да "дестабилизира демократичните общества" в Европейския съюз, съобщава Франс прес.

"Сирени за въздушна тревога, семейства, които търсят убежище, затворени училища, спрян транспорт. Това е реалността по източната граница на Европа през 2026 г.“, каза тя на пресконференция в присъствието на президентите на Литва, Латвия и Естония.

Свързани статии Полша предупреди Русия да не атакува дипломати в Киев

Фон дер Лайен подчерта, че според нея това "не са изолирани инциденти, а умишлена стратегия на Русия, насочена към дестабилизиране на демократичните общества“.

"Но както и на бойните полета в Украйна, Русия се проваля отново", добави председателят на ЕК. / БТА