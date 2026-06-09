В разрез с критиките на Европейската комисия, новият пакет от санкции, който ще бъде въведен и твърденията на Урсула фон дер Лайен, че руската икономика “рязко се забавя”, зам.-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев направи коментар:

Руската икономика, въпреки санкциите, опитите за изолация и продължаващата война, остава стабилна.

Медведев подчерта, че през последните три години БВП на Русия е нараснал с над 10%, като основният източник на растеж не е секторът на суровините, а преработващата промишленост, предимно машиностроенето. Медведев отбеляза успехи и в други сектори.

“Тези резултати станаха възможни преди всичко благодарение на устойчивостта на вътрешната икономика. Това не може да се отрече или игнорира - нейното стабилно развитие дори пред лицето на военни действия. И това, разбираемо, беше точно това, на което разчитаха нашите врагове. Въпреки всички опити да ни изолират, отслабят или унищожат, нашата страна остава силна и конкурентоспособна“, отбеляза Медведев, цитиран от ТАСС.

Основата на просперитета на Русия, според руския дипломат, е нейната голяма, независима и самодостатъчна икономика. “Народната програма за 2021 г. обърна значително внимание на икономическите въпроси. Разбира се, предвид настоящата ситуация, трябваше постоянно да търсим иновативни решения за цели индустрии и да коригираме предишни стратегии, за да се справим с новите предизвикателства, но въпреки това успяхме“, казва още Медведев.