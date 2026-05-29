Урсула за дрона: Русия премина поредната граница

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен направи коментар по повод разбития дрон в жилищен блок в Румъния, който се предполага, че е руски.
"Агресивната война на Русия премина поредната граница. Руски дрон нахлу в гъсто населен район в Румъния, ранявайки цивилни. На територията на ЕС", написа в Х фон дер Лайен и добави, че блока е в "пълна солидарност" с Румъния и народа ѝ.
"Докато продължаваме да укрепваме сигурността и възпирането си, особено на източната ни граница, ще продължим да увеличаваме натиска върху Русия.
Russia’s war of aggression has crossed yet another line.
A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.
On EU territory.
We stand in full solidarity with Romania and its people.
As we continue strengthening our security and…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026
"Подготвяме 21-ви пакет от санкции", добави председателят на ЕК.
Припомняме, че тази нощ руски дрон се разби в жилищен блок. Последвала е експлозия и пожар, а по първоначални данни има двама ранени, които са откарани в болница.