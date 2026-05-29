Урсула за дрона: Русия премина поредната граница

Подготвяме 21-ви пакет от санкции, каза председателят на ЕК

29.05.2026 | 09:22 ч.
Reuters

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен направи коментар по повод разбития дрон в жилищен блок в Румъния, който се предполага, че е руски.

"Агресивната война на Русия премина поредната граница. Руски дрон нахлу в гъсто населен район в Румъния, ранявайки цивилни. На територията на ЕС", написа в Х фон дер Лайен и добави, че блока е в "пълна солидарност" с Румъния и народа ѝ.

"Докато продължаваме да укрепваме сигурността и възпирането си, особено на източната ни граница, ще продължим да увеличаваме натиска върху Русия.

"Подготвяме 21-ви пакет от санкции", добави председателят на ЕК.

Припомняме, че тази нощ руски дрон се разби в жилищен блок. Последвала е експлозия и пожар, а по първоначални данни има двама ранени, които са откарани в болница.

руски дрон Румъния ЕС Урсула фон дер Лайен
