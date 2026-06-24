Ким Чен Ун обяви мащабно превъоръжаване: Северна Корея ще строи по два бойни кораба годишно

Северна Корея трябва да строи по два военни кораба, големи колкото нейния 5000-тонен кораб "Чхве Хьон", всяка година през следващите пет години, заяви лидерът Ким Чен Ун на церемония по въвеждане в експлоатация на разрушител във вторник, според Korean Central News Agency (KCNA).

Ким присъства на церемонията, проведена в пристанище Нампхо в Северна Корея, за да отбележи разполагането на новия многоцелеви разрушител "Чхве Хьон". Разрушителят успешно завърши военни оперативни изпитания през последните 14 месеца, добави KCNA.

Страната планира скоро да разположи още един 5000-тонен разрушител "Канг Кон", заедно със стратегически военни кораби с водоизместимост 10 000 тона, каза Ким, цитиран от Ройтерс.

"Канг Кон" беше ремонтиран миналата година, след като частично се преобърна по време на церемония по спускането на вода.

Ким каза, че военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея, добавяйки, че техните възможности сега ще бъдат "нещо невероятно отвъд въображението".

Най-важната промяна за военноморските сили ще бъде промяна в техния статут, роля и обхват на операциите, каза Ким, без да дава подробности.

Ядрената разработка на военноморските сили "напредва по свой собствен курс", допринасяйки за ядреното възпиране на страната, каза той.