Проучване в Турция: Хората с наднормено тегло са по-щастливи от другите

Социологическо проучване за факторите, влияещи на щастието, обхващащо цяла Турция, показва, че пълните хора са по-щастливи от съотечествениците си с нормално телосложение, съобщава агенция ИХА.

Проучването, направено от Факултета по педагогика „Ахмет Келешоглу“ към Университета „Неджметтин Ербакан“, обхваща 1700 души от всички региони на страната.

Анкетата разглежда различни фактори като доходи, образование, семейна структура, условия на живот, психологически нагласи, социални взаимоотношения и тяхното влияние върху щастието на хората, отбелязва агенцията.

Резултатите показват, че социалната солидарност, чувството за свобода, целите в живота и мирогледът са много по-определящи фактори от икономическите условия.

Според анкетата 35,93 процента от участниците се самоопределят като „щастливи“, 27,56 процента – като „много щастливи“, 24,46 процента – като „нито щастливи, нито нещастни“, 9,65 процента – като „нещастни“, а 2,40 процента – като „много нещастни“. Приблизително 6 от всеки 10 участници в проучването се определят като щастливи или много щастливи.

Интересен аспект, по думите на авторите на проучването, е, че нивото на щастие при хората с наднормено тегло е значително по-високо в сравнение с това при хората с нормално тегло. Този резултат сочи, че щастието се определя не от физическата външност, а от социални и психологически фактори, посочват те.

„Имахме хипотеза, че хората с наднормено тегло би могло да бъдат по-нещастни. Но нашето проучване не я потвърди", каза един от съавторите на проекта, проф. д-р Ерджан Йълмаз, преподавател в Педагогическия факултет „Ахмет Келешоглу“. „Всъщност се оказа, че хората с наднормено тегло са по-щастливи в сравнение с тези, които нямат наднормено тегло. Една от другите променливи, които влияят върху щастието, е способността да се изпълняват семейните задължения. Когато хората започнат да изпълняват отговорностите си в семейството, те започват да се чувстват по-щастливи“, каза той.

Йълмаз посочи, че друг фактор за щастие е хората да имат ясна цел в живота, тъй като те изпитват повече удоволствие и наслада в ежедневието.

„Разглеждайки данните, установихме и че хората, които получават социална подкрепа от околните, също са по-щастливи“, допълни той.

Регионалното разпределение на щастието също прави впечатление в изследването - хората в Югоизточен и Източен Анадол са по-нещастни в сравнение с тези в другите региони, сочи анкетата.

„Прекаленият интерес към политиката и следенето на политическите събития също увеличава нещастието на хората“, подчертава Йълмаз и допълва, че сравняването на собствените възможности с тези на другите също прави хората нещастни.

(БТА)