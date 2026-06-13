Гръцките води са под заплаха: рязко нарастване на опасни риби

Рибарите съобщават за рязко увеличение на популацията на инвазивните риби фугу, като в няколко гръцки морета са регистрирани големи улови, което води до призиви за по-строги контролни мерки

Нарастващото присъствие на рибите фугу в гръцките води предизвиква тревога сред рибарите и местните общности, тъй като видът продължава да се разпространява от Крит към южната част на Егейско море и Сароническия залив, съобщава гръцкото издание To Vima.

Рибарят Василис Статакис от Лакония разговаря с гръцката обществена телевизия ERT за увеличаването на популациите на рибата фугу и предизвикателствата, пред които са изправени рибарите в региона.

Според рибаря, увеличението на броя е свързано с промени в риболовната дейност. Той обясни, че през май, когато риболовът в района не е бил разрешен, както професионалните, така и любителите рибари са спрели да ловят риби пуфка, което е позволило на популацията им да се разшири.

Статакис каза, че рибарите вече са възобновили усилията си за намаляване на броя им.

След като уловят и убият рибите, те ги връщат в морето, тъй като някои морски видове се хранят с части от телата им, включително с яйцата им.

Рибите фугу не могат да се консумират от хора, защото са токсични. Рибарят предупреди, че разпространението на вида се случва бързо и каза, че може би е само въпрос на време, преди рибите да достигнат райони на север до Александруполис. Въпреки опасенията относно увеличаването им, Статакис отбеляза, че нападенията срещу хора са изключително редки.