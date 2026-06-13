Гръцките води са под заплаха: рязко нарастване на опасни риби

Рибарите съобщават за рязко увеличение на популацията на инвазивните риби фугу, като в няколко гръцки морета са регистрирани големи улови, което води до призиви за по-строги контролни мерки
Нарастващото присъствие на рибите фугу в гръцките води предизвиква тревога сред рибарите и местните общности, тъй като видът продължава да се разпространява от Крит към южната част на Егейско море и Сароническия залив, съобщава гръцкото издание To Vima.
Рибарят Василис Статакис от Лакония разговаря с гръцката обществена телевизия ERT за увеличаването на популациите на рибата фугу и предизвикателствата, пред които са изправени рибарите в региона.
Според рибаря, увеличението на броя е свързано с промени в риболовната дейност. Той обясни, че през май, когато риболовът в района не е бил разрешен, както професионалните, така и любителите рибари са спрели да ловят риби пуфка, което е позволило на популацията им да се разшири.
Статакис каза, че рибарите вече са възобновили усилията си за намаляване на броя им.
След като уловят и убият рибите, те ги връщат в морето, тъй като някои морски видове се хранят с части от телата им, включително с яйцата им.
Рибите фугу не могат да се консумират от хора, защото са токсични. Рибарят предупреди, че разпространението на вида се случва бързо и каза, че може би е само въпрос на време, преди рибите да достигнат райони на север до Александруполис. Въпреки опасенията относно увеличаването им, Статакис отбеляза, че нападенията срещу хора са изключително редки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.