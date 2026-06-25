Адска жега на Острова: Пожарна кола експлоадира, фризерите в супермаркетите не работят

Плувец почина в горещата вълна, след като днес беше активирана забрана за използване на маркучи за близо един милион британци и бяха прогнозирани дори по-високи рекордно високи температури.

50-годишният плувец се е нуждаел от медицинска помощ, след като е влязъл в морето по време на посещение на плажа Аберавон в Порт Талбот, Южен Уелс, около 16:30 ч. вчера. Служители на бреговата охрана са извършили CPR (Кардиопулмонална реанимация, бел. ред.), но мъжът е починал на място.

Метеорологичната служба на Острова удължи рядкото червено предупреждение за екстремни горещини за "неблагоприятни последици за здравето на цялото население“ и "опасност за живота“ с още един ден до утре.

Югоизточна Англия ще остане под предупреждението, което преди това беше издадено за вчера и днес - с максимални температури от 36°C на сянка и 38°C на слънце утре.

Пожарна кола се запали

На друго място пожарна кола се запали в горещата вълна, докато пътуваше към катастрофа на A350 в Чарлтън Маршал в Дорсет в 18:30 часа местно време. Инцидентът отново е от вчера. Екипът от пожарната станция Бландфорд спря превозното средство и успя да избяга, преди да извика подкрепление.

Два други екипа от Уимборн и Стърминстър Нютън се втурнаха на мястото, за да се справят с пожара, който изгори кабината на двигателя, а огънят се разпространи и към близкия тревен бордюр и телеграфните кабели, преди да бъде потушен до 20:30 ч.

Пожарът причини експлозия на гумите и цилиндрите на двигателя, включително дихателните апарати. Парамедиците провериха екипажа, но никой не пострада.

Великобритания отново може да регистрира най-горещия си юнски ден досега - само ден след като в Хампшир беше поставен нов рекорд от 36,1°C, надминавайки предишния максимум от 35,6°C, изменрен през 1976 г.

Топли юнски нощи

Метеорологичната служба заяви, че този следобед са възможни максимални температури до 40°C, което означава, че Обединеното кралство може да се доближи до рекорда за всички времена от 40,3°C, поставен през юли 2022 г.

Снощи беше и най-топлата юнска нощ досега в Обединеното кралство, след като нощните температури в Кардиф не успяха да паднат под 23,5°C, надминавайки предишния рекорд от 22,7°C през 1976 г.

South East Water обяви днес забрана за водоснабдяване с маркучи за Кент, където има 850 000 клиенти, която влезе в сила веднага след "рекордното търсене на вода“.

Ръководителите заявиха, че тази мярка е, за да се гарантира, че фирмата може да осигури вода на всички клиенти в региона, тъй като търсенето на питейна вода достигна "много високи нива“ за месеца.

Затворени училища, транспортни нарушения

Училищата и детските градини в части от Англия и Уелс са напълно или частично затворени, като някои въведоха по-ранно работно време или облекчиха правилата за носене на униформи.

Транспортните мрежи са изправени пред сериозни смущения и хората са призовани да останат вътре между 11:00 и 15:00 часа, да затворят прозорците и завесите и да се поддържат хидратирани.

Болницата "Кралица Александра“ в Портсмут обяви критичен инцидент след повреда в охладителната си система, поддържаща "критична инфраструктура“, както направи и NHS Trust към университетските болници в Норфолк и Норич, след като скенерите за ядрено-магнитен резонанс спряха да работят в жегата.

Крал Чарлз III също усети жегата вчера на прием, посветен на изменението на климата, в двореца "Сейнт Джеймс“ в Лондон, който няма климатик. Докато поздравяваше делегатите в тронната зала, Негово Величество беше разхлаждан с електрически вентилатор, държан от вицеадмирал сър Тони Джонстоун-Бърт.

Много хоспитализирани

Повече от десет души бяха откарани в болница, предимно заради заболявания, свързани с топлината, след сблъсък на магистрала M25 в Съри, който причини дълги опашки при непоносими условия.

Двуетажен електрически автобус се запали в огромен пожар в депото Уестбърн Парк в Западен Лондон вчера, който унищожи и две точки за зареждане на електрически превозни средства.

"Мисля, че всички ние трябва да сме наясно, че това е опасно. Ако можете, работете от вкъщи", призова кметът на Лондон сър Садик Хан.