Проливни дъждове и наводнения в Япония СНИМКИ

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Проливни валежи предизвикаха наводнения в части от Западна Япония, а две приближаващи тропически бури се добавиха към сезонния дъждовен фронт, който вече се намираше над страната, съобщава АР.

Бурята Мекхала беше край западния бряг на отдалечения южен японски остров Амами към късния следобед в петък, като се насочваше на североизток, съобщи Японската метеорологична агенция.

Друга буря, Хигос, се движеше наблизо и се очаква двете бури да достигнат района на Токио в събота, докато изливат обилни дъждове, съобщи JMA.

По-рано в петък мъж беше ранен, след като падна във воден път в Нара, според японската обществена телевизия NHK.

Телевизионни кадри от Киото показват, че река Камо е набъбнала от кална вода. Предупреждение за наводнение е издадено в части от Киото, Осака и други райони в Западна Япония.

Агенцията за управление на пожари и бедствия съобщи, че над 30 домове са били наводнени в Нара и Хирошима в петък. Проливните дъждове също така нарушиха някои железопътни операции и полети в района.