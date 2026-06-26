Мондиал 2026: Япония и Швеция си разделиха по точка

Отборите на Япония и Швеция завършиха удобно 1:1 в двубой от третия кръг от груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка.

Мачът бе от група "F“, в която са и съставите на Нидерландия и Тунис.

Със спечелената точка азиатците си гарантираха второто място в групата и място в плейофите на турнира. Швеция остана на третата позиция, като с 4-те си спечелени точки почти сигурно също ще е сред 1/16-финалистите.

Двата тима изиграха равностоен мач, като азиатците не успяха да се възползват от далеч по-сериозната подкрепа от трибуните, която имаха на стадиона в Арлингтън.

И в двата отбора бе направена по една смяна още през първата част. Най-напред бранителят на Аталанта Исак Хиен бе заменен принудително от халфа Лукас Бергвал в 37-ата минута за отбора на Швеция. Две минути по-късно терена напусна и Ко Итакура, а в игра се появи Шого Танигучи.

До почивката японците стигнаха до 2 точни удара към вратата на скандинавците,

докато шведите се отчетоха само с един.

През втората част ситуацията не се промени, като азиатците бяха по-активния тим. Нападателят на Селтик Даизен Маеда откри резултата в 56-ата минута. Той бе намерен перфектно в наказателното поле на Швеция от халфа на Айнтрахт (Франкфурт) Рицу Доан и технично прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Швеция.

В 62-ата минута нападателят на Нюкасъл Антони Еланга се възползва от неконцентрирана игра на японците в отбрана и възстанови равенството. Головият пас достави Виктор Гьокереш. До края нови голове не паднаха, а в 88-ата минута шведите направиха нова принудителна смяна, след като Виктор Линдельоф се контузи.

Равенството прати Япония на 1/16-финалите срещу Бразилия.