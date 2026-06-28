Авиационна трагедия с последствия и днес: Денят, в който 4 атомни бомби паднаха над Испания

Когато бомбардировач B-52 се сблъсква със самолет за презареждане KC-135 над Испания, три водородни бомби падат на земята, а една пада в морето. За щастие, нито една от тях не предизвиква ядрена експлозия, но две са унищожени при удара и разпръскват радиоактивен материал. Това води до продължила месеци операция по обеззаразяване на почвата и сериозни здравословни проблеми за много от 1600-те американски ветерани, участвали в почистването.

Постепенно развита през 50-те години на миналия век и утвърдена като доктрина през 60-те години на миналия век, американската ядрена триада представлява гръбнака на стратегията за ядрено възпиране на Пентагона. Освен ракетните силози и подводниците, третият стълб на тази триада се формира от стратегическите бомбардировачи.

Днес тези бомбардировачи вече не участват в постоянни патрулни мисии, но през периода 1961-68 г. те са оборудвани с най-опустошителните оръжия, създавани някога от хората, и летят до райони, от които могат да извършват ядрени атаки срещу Съветския съюз - операция "Хромиран купол".

Въпреки че непрекъснатите мисии на американските бомбардировачи изглеждат като необходима мярка по онова време, тя е имала своите опасности.

Именно това се случва над испанска територия сутринта на 17 януари 1966 г., във време, когато напрежението между САЩ и Съветския съюз е особено високо.

Американски бомбардировач B-52G летеше по маршрут, преминаващ през Гибралтарския проток и Средиземно море, насочвайки се към Италия и Адриатическо море, когато се сблъска с военен самолет за презареждане във въздуха K-135. Такива трагедии могат да се случат по време на полети за презареждане, но този инцидент беше още по-опасен, защото бомбардировачът беше въоръжен с четири термоядрени бомби.

Една от най-сложните подводни операции за извличане в историята

След като бомбардировачът се разпадна във въздуха, три от бомбите паднаха близо до село Паломарес на югоизточния бряг на Испания, докато четвъртата бомба падна в Средиземно море. В рамките на часове около 1600 американски войници бяха транспортирани в това изолирано рибарско селище.

Експлозивите от две бомби детонираха при удара, създавайки дълбоки кратери и разпръсквайки плутоний по околните земеделски земи.

"Беше хаос", разказва Джон Гарман, военен полицай, който беше на 23 години, когато трябваше да огледа района само часове след инцидента. в интервю за New York Times. "Отломките бяха разпръснати из цялото село. Голяма част от бомбардировача се разби в училищен двор."

1400 тона радиоактивна растителност и почва бяха транспортирани до САЩ за безопасна обработка, според History.com.

Извличането на четвъртата бомба изискваше една от най-сложните подводни операции по извличане в историята.

В търсенето, което продължи 80 дни, участваха 33 кораба на ВМС на САЩ, 3000 души и дълбоководната изследователска подводница Alvin. Местен рибар видя как бомбата пада във водата след отварянето на парашута, а показанията му помогнаха на американците да я намерят бомбата във водата на дълбочина 780 метра.

По време на първия опит за изваждане на бомбата се скъсва кабел и бомбата пада в още по-дълбок подводен каньон. Тя е открита отново едва девет дни по-късно. На 7 април 1966 г. бомбата най-накрая е извадена на повърхността.

Въпреки че външната обвивка е огъната, бомбата е непокътната и не е имало радиоактивен теч. От 11-те членове на екипажа на самолета, участвал в инцидента, седем губят живота си. Няма пострадали местни жители на земята. Въпреки това, десетилетия след инцидента, много от 1600-те американски ветерани, участвали в мисията за обеззаразяване на почвата, се разболяват.

Най-често те развиват различни видове рак, свързани с излагане на радиация.

Войниците съдят Министерството по въпросите на ветераните на Съединените щати, след като властите отричат, че има риск да са били изложени на радиация. Конгресът на САЩ прие закон през 2022 г., предоставящ право на медицински грижи на ветерани, засегнати от инцидента в Паломарес, които са все още живи, и определени помощи на роднини на починалите. Операция Chrome Dome не продължи дълго след катастрофата в Испания. Само две години по-късно друг бомбардировач B-52, оборудван с термоядрени бомби, се разби близо до военновъздушната база Туле в Гренландия и ВВС на САЩ незабавно преустановиха полетите по операцията за неопределено време.