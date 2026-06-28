Роднини на 11-те жертви станали свидетели на катастрофата с малък самолет край Нанси

Всички на борда на малкия самолет, който се разби по-рано днес в Североизточна Франция са загинали, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на френските медии и спасителните служби.

Жертвите са пилотът и две групи по петима парашутисти.

Самолетът е излетял от летище Нанси-Есе.

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Властите съобщиха, че обширен район около мястото на удара в Томблен е отцепен. Разположени са голям брой полицаи, пожарникари и спасителни екипи, за да окажат помощ за разчистването на мястото и за установяване на причините за катастрофата. Прокуратурата е започнала разследване.

В публикация в социалната мрежа Екс френския министър на транспорта Филип Табаро говори за “особено мрачна статистика” и посочва, че това е един от най-смъртоносните инциденти във френската авиация.

Кметът на Томблен Ерве Ферон каза пред в. “Ест Репюбликен”, че самолетът се е разбил близо до жилищен район - само на няколко десетки метра от пистата на летището.

Ръководителят на регионалната асоциация на социалните работници в Мьорт е Мозел заяви, че някои от жертвите може да са били самонаети социални работници.

“Изглежда е бил организиран пробен скок с парашут, като на борда са били както социални работници, така и инструктори“, посочи той.

„Те бяха колеги, които бяха решили да направят първи скок с парашут - несъмнено за да се отпуснат, тъй като преминаваме през трудни времена с топлинната вълна“, каза Тиери Пеше, председател на сестринския съвет на Мьорт и Мозел.

Кметът на близкия град Нанси Матийо Клен посочи, че жертвите са загинали пред очите на близките си, „които са се готвели да заснемат тандемните скокове“.

Клен добави, че катастрофата е „трагична, но можеше да бъде и по-зле“, тъй като самолетът е паднал на само няколко метра от жилища. Екипи за медицинска и психологическа помощ се грижат за роднините на жертвите и другите свидетели на инцидента.

Според ръководителя на Националната асоциация по парашутизъм Пиер-Ив Южен машината не е била собственост на местния клуб по парашутизъм. Той уточни пред местния телевизионен канал Бе Еф Ем, че самолетът е модел “Пилатус” с германска регистрация и посочи, че това е малка машина, изискваща технически преглед през две години.

Междувременно префектът на департамента Мьорт е Мозел също говори за възможен технически проблем. Самолетът се е “разбил вертикално”, каза пред медиите Ив Сеги и посочи, че няма признаци за опит за аварийно кацане.

Въпреки това причината за инцидента все още остава неясна.

Според Бюрото за разследване и анализ на безопасността на гражданската авиация (BEA) на Франция инцидентът е „най-тежката авиационна катастрофа с частен самолет по брой на жертвите“, с изключение на военната и търговската авиация.