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Единадесет парашутисти загинаха, след като малък самолет се разби край Нанси

Най-вероятната причина за катастрофата е техническа неизправност

28.06.2026 | 16:30 ч. 5
Снимка: Скрийн YouTub

Снимка: Скрийн YouTub

Властите във Франция съобщиха за 11 загинали при самолетна катастрофа близо до град Нанси в североизточната част на страната, предаде Ройтерс. 

Става дума за инцидент, свързан с граждански самолет в град Томблен, уточниха местните власти. 

Според в. "Ест репюбликен" (L'Est Republican) лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти, се е разбил. 

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Самолетът е собственост на школа за парашутизъм. Сред 11-те загинали освен пилота са петима инструктори и петима обучаеми.

Френският министър на вътрешните работи в момента пътува към мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.
Според полицейски източник, цитиран от Le Figaro, самолетът е излетял от летището Нанси-Есе и се е разбил почти веднага след края на пистата, в близост до жилищен квартал в Томблен. Пред телевизия BFMTV префектът заяви, че техническа неизправност е причинила катастрофата, но засега не може да се уточни какъв точно е бил проблемът.

Властите призоваха гражданите да избягват района около улица „Салвадор Алиенде“, за да бъде осигурен свободен достъп на спасителните екипи и полицията. На мястото се намират префектът Ив Сеги., представители на прокуратурата, полицията и спешната медицинска помощ. Очаква се по-късно през деня на място да пристигнат и министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес, както и министърът на транспорта Филип Табаро.

Образувано е разследване за установяване на техническите причини за катастрофата. Разследването се води от жандармерията за въздушен транспорт, а Институтът за криминални изследвания към Националната жандармерия (IRCGN) ще извърши експертиза на двигателя и системите за управление на самолета.

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