Любов, която устоя на времето: Барак и Мишел Обама с откровени признания

След повече от три десетилетия заедно Барак и Мишел Обама продължават да бъдат една от най-вдъхновяващите двойки в света.

В ново откровено интервю двамата разкриват детайли за своя брак, споделят спомени от началото на връзката си, размишляват върху годините в Белия дом и говорят за живота си днес – далеч от политиката, но не и от обществените каузи.

Поводът за разговора е откриването на Президентския център „Обама“ в Чикаго – място, което има дълбоко лично значение за тяхното семейство. Именно там започва тяхната история, там се раждат мечтите им, там създават семейство и отглеждат дъщерите си Малия и Саша.

Още от първите минути на интервюто пред списание People става ясно, че въпреки славата, историческите постижения и огромното обществено влияние, най-важното за Барак и Мишел Обама остава връзката помежду им.

На първата си среща похапват сладолед на стълбите пред адвокатската кантора на Мишел, а днес – повече от 30 години по-късно, са все още така влюбени и се гледат в очите, сякаш са тийнейджъри.

„Почти веднага разбрах, че това е единствена по рода си жена с почтеност, характер, ум и ценности, които ще ме направят по-добър човек. Самото това да бъда с нея ме направи по-добър и продължава да ме прави по-добър и днес.“, признава Барак Обама.

Тези думи звучат особено силно на фона на близо 34 години брак – период, през който двамата преминават през възходи, предизвикателства, политически битки и исторически моменти, наблюдавани от целия свят.

Мишел Обама споделя колко голямо влияние е оказал съпругът ѝ върху живота ѝ. Тя признава, че ако не беше той, вероятно би живяла по-спокоен и предвидим живот, но много по-ограничен откъм възможности и мечти.

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Източник: Tialoto.bg