Алесандра Амброзио получи приказно предложение за брак

Алесандра Амброзио и Бък Палмър ще се женят!

Двойката обяви щастливата новина в Instagram, споделяйки снимки от предложението на Бък на плажа.

На кадрите се вижда, че той е паднап на едно коляно, за да поиска ръката на любимата жена, обграден в сърце, направено от цветя в пясъка.

„Бих те избрала в този живот и във всеки живот. Завинаги, любов моя“, написа Алесандра под публикацията.

45-годишният бразилски модел и 44-годишният Палмър бяха свързани за първи път като двойка през януари 2025 г., когато бяха забелязани заедно на почивка в Рио де Жанейро, Бразилия.

Счита се, че двамата влюбени са заедно от средата на 2024 година.

Самият Бък потвърди връзката им, когато си направи равносметка за 2024 г. в публикация в Instagram.

„За да завърша тази година, открих и се влюбих в такъв невероятен партньор, някой, който ме вдъхновява ежедневно, някой, с когото се забавляваме толкова много в обикновеното, някой, който разпалва страст към живота и прави всичко по-ярко... Толкова се радвам, че те открих отново, сърце мое. Не бих могъл да бъда по-благодарен“, написа тогава Бък.

Снимки от романтичното предложение за брак можете да видите на Tialoto.bg