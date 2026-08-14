Неочакван обрат при разследването на атентата срещу италиански журналист

Разследването на бомбения атентат срещу италианския журналист Сигфридо Ранучи претърпя обрат, отбелязват АНСА и „РАИ Нюз“, както и Франс прес. След месеци на подозрения и следствени действия беше арестуван бившият журналист и бизнесмен Валтер Лавитола. Той беше заподозрян, че е поръчал атентата. Преди това четирима души бяха арестувани по подозрения, че са преки извършители на нападението. Смята се, че камерунски гражданин е бил посредник между Лавитола и четиримата извършители. Предполага се, че на извършителите са платени хиляди евро.

Бомбеното нападение срещу Ранучи беше извършено миналата година на 16 октомври. Бомба се взриви пред дома на журналиста в покрайнините на Рим и нанесе щети на неговата кола и тази на дъщеря му, както и на стена на къщата. Никой не пострада. Атаката беше осъдена от италиански политици, журналисти, правозащитници, както и от международни журналистически организации и от европейски институции. Атентатът беше извършен в деня, в който се навършиха осем години от бомбената експлозия, убила в Малта разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция, на която е кръстена европейска журналистическа награда.

През месеците, през които Лавитола беше разследван като евентуален поръчител на атентата срещу Ранучи, представители на левицата казваха, че това е невярна следа, скалъпена от управляващата десница, за да се потулят истинските виновници. Представителите на левицата изтъкваха, че Лавитола е приближен на Ранучи и не би могъл да извърши подобно нещо срещу него. В италиански медии Лавитола беше наричан дори „приятел“ на Ранучи. Десницата настояваше левицата да се извини за коментарите си. Появиха се хипотези, че Ранучи може сам да е устроил атентата, за да повиши популярността си. Ранучи заведе дело срещу политици и коментатори заради тези твърдения.

Вчера по време на разпит Лавитола е признал вината си и е казал, че е организирал бомбеното нападение срещу Ранучи. Лавитола е заявил, че действал така, за да бъде засилена полицейската охрана на Ранучи след заплахи за живота му, отправени от страна на мафията. „Той го направи за доброто на Ранучи, защото Ранучи беше мишена на нападения“, заяви адвокатът на Лавитола, Серджо Кола, цитиран от АНСА.

Прокурорите по случая обаче твърдят, че Лавитола е организирал нападението срещу Ранучи, защото е искал да повиши популярността на журналиста с оглед на евентуалното му вкарване в политиката, от което самият той също е очаквал да се облагодетелства. Адвокатът на Ранучи заяви, че клиентът му не е знаел нищо за тези планове на Лавитола. Разследващите смятат също, че Ранучи не е бил наясно с тях. Адвокатът на Ранучи заяви, че ако разследващите са прави относно мотива за нападението, то клиентът му е тройна жертва. „Сигфридо Ранучи е жертва три пъти – той е жертва на сериозно и опасно нападение, на предателство, на това да бъде използван от приятел, изпаднал в налудничав делириум, ако фактите го потвърдят; и не на последно място - може би най-сериозно - на масирана и продължителна медийна и политическа кампания за публичното му заклеймяване, която чрез предположения и намеци се опитва да представи жертвата като човек, който повече или по-малко ще извлече ползи от нападението“, заяви адвокатът на Ранучи - Роберто Де Вита, цитиран от АНСА.

По повод ареста на Лавитола преди три дни, а сега и по повод признанията му, италиански медии припомнят, че той е известен в Италия най-вече заради скандалите, в които се оказа замесен през годините. Някои от тях станаха причина за осъдителни присъди, произнесени срещу него, припомнят АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Пост“, „Ти Джи Ком 24“, „Фато Куотидиано“, „Соле 24 оре“ и др.

Валтер Лавитола е роден през 1966 г. в Салерно. Завършва политически науки в университета „Федерико Втори“ в Неапол, припомня „Соле 24 оре“. Първоначално е член на несъществуващата вече Италианска социалистическа партия. През 90-те години на миналия век се запознава със Силвио Берлускони, който по онова време тъкмо е създал десноцентристката си партия „Форца Италия“. Тогава Лавитола се ориентира от левицата към десницата. Паралелно с това основава и журналистическата група „Интернешънъл прес“, която от декември 1996 г. издава всекидневника „Аванти“. Изданието спира да излиза от печат малко след това заради трудности от юридическо естество. През 2003 г. отново започва да се издава под ръководството на Лавитола.

През годините Валтер Лавитола е показал интерес към кариера в политиката. През 2004 г. той е включен в листите на партията на Берлускони за европейските избори. Получава 54 000 преференции, но не е избран за евродепутат. Четири години след това се опитва да се кандидатира от „Форца Италия“ на парламентарните избори в Италия. В крайна сметка не е вписан изобщо в изборната листа, след като на кандидатурата му се противопоставят водещи партийни фигури.

През годините Лавитола става приближен на четирикратния премиер на Италия Берлускони и често пъти, без да заема официална държавна позиция, придружава Берлускони по време на негови официални пътувания. Лавитола също така е и бизнесмен.

Някои от скандалите, в които е забъркано името на Валтер Лавитола, са с международен обхват.

Единият от тях е така нареченият „Случай Тулиани“, известен още и като „Къщата в Монте Карло“. Началото на тази афера датира от 1999 г., когато италианска аристократка завещава апартамент в Монте Карло на дясната партия „Национален съюз“, оглавявана по онова време от Джанфранко Фини. Имотът не е особено голям, но се намира в скъп район и е ценен подарък от аристократката за партията. През 2008 г. партията решава да го продаде. Продаден е на офшорна компания, която го продава на друга компания, която пък го продава на трети клиент. Първо жилището е продадено за 300 000 евро, после препродадено за 330 000 евро и накрая за 1,2 милиона евро на третия купувач. Всичко това остава далеч от полезрението на широката общественост. Изданието на Лавитола обаче публикува информации, според които първата офшорна компания, купила имота в Монте Карло, е свързана с Джанкарло Тулиани. Той е брат на Елизабета Тулиани, която е партньорка на Джанфранко Фини, лидера на „Национален съюз“. Втората компания, която после придобива имота, е свързана с Елизабета Тулиани. И първата, и втората компании придобиват имота на много по-ниска цена от действителната му. Едва при третата продажба той е изтъргуван за по-висока сума, но тези пари вече не са за партийната хазна, а за втората компания, придобила имота. Всички тези разкрития опетняват завинаги името на Джанфранко Фини, който в даден момент беше съюзник на Берлускони, но с течение на времето се превърна в конкурент на Берлускони в дясното пространство. Впоследствие се появиха и разкрития, че парите, използвани от Тулиани за първоначалната покупка на апартамента, били със съмнителен произход и че всъщност в схемата има елемент на пране на пари. Накрая Фини и сестрата и брата Тулиани са осъдени съответно на три и половина и шест години затвор.

Друго скандално досие, в което е забъркан Лавитола, касае Панама и международни договори за доставка на технологии за сигурността и за изграждане на затвор, възложени на компании в Италия. Всичко това се случва по време на управлението на панамския президент Рикардо Мартинели, докато в Италия по това време премиер е Берлускони. Лавитола е неформален посредник в дискусиите по договорите. Когато след това в Панама започва разследване как са били възлагани поръчките, се появяват подозрения срещу него за неправомерно получени комисиони и за създадена от него схема за подкупи на панамски чиновници. Лавитола е познавал Мартинели още отпреди той да стане президент на Панама, по времето, когато Мартинели е бил основател на търговска верига, а Лавитола е имал и бизнес за внос и износ на риба.

Трети скандал, в който се оказва забъркан Лавитола, е свързан с опит за изнудване на Берлускони. По този случай през 2013 г. Лавитола е осъден на 2 години и 8 месеца затвор. Съдиите по делото смятат, че той е поискал от Берлускони да му плати 5 милиона евро в замяна на неговото мълчание във връзка с набиране на момичета за партитата в имотите на милиардера.

Лавитола е забъркан и в случай за подкуп на сенатори и е осъден през 2015 г. на 3 години затвор.

Лавитола е замесен и в измама спрямо държавата във връзка с организиране на схема за неправомерно отпускане на държавни субсидии на изданието, на което той е директор. Става дума за получени около 23,2 милиона евро публични средства. По този случай той получава присъда от 3 години и 8 месеца затвор.

Заради всички тези скандали Валтер Лавитола е изключен от Ордена на италианските журналисти, който е съсловна организация.

Заради развитието на разследването на бомбения атентат срещу журналиста Ранучи италианският вицепремиер, министър на инфраструктурата и лидер на крайнодясната партия „Лига“ Матео Салвини призова Ранучи да бъде свален от ефир. Ранучи изрази потрес от този призив и вчера публикува във Фейсбук пост, озаглавен „Гласът, който плаши“, в който заяви, че в италианската история най-добрите са убивани, за да им се попречи да говорят открито за проблемите на страната. Като примери той посочи християндемократическия държавник Алдо Моро, убит през 1978 г. от левите терористи от „Червените бригади“; християндемократа Пиерсанти Матарела, областен управител на Сицилия и по-голям брат на президента на Италия Серджо Матарела, застрелян от сицилианската мафия „Коза ностра“ през 1980 г.; както и безкомпромисните прокурори, борещи се срещу мафията Джовани Фалконе и Паоло Борселино, убити при бомбени атентати, извършени също от „Коза ностра“ през 1992 г., припомня АНСА.

Постът на Ранучи веднага породи коментари от дясната партия на премиера Джорджа Мелони „Италиански братя“, която заяви, че е „позорно“ Ранучи да се сравнява с „хора, които действително са се борили с мафията“.

Сигрфридо Ранучи е водещ на разследващата програма „Репортаж“ по италианската обществена телевизия „РАИ Тре“. Предаването е фокусирано върху предполагаеми престъпления и корупция. Ранучи вече е под полицейска охрана заради заплахи, отправени му от престъпни групи и от мафията още преди бомбения атентат.

През годините предаването на Ранучи си навлече гнева и на политици с репортажите си. То дори успя преди няколко години да ядоса премиера на Албания Еди Рама, във връзка с репортаж за италианските центрове за мигранти в Албания, в който се говореше и за предполагаеми връзки на чиновници и юристи в тази страна с престъпния свят. Тогава дори Рама се обади на ръководен кадър на РАИ, за да изрази недоволството си. А критики заради този репортаж към предаването тогава отправи и италианският премиер Джорджа Мелони, която е близка с Еди Рама.

Неотдавна по време на участие в предаване на друга телевизия Ранучи разви неподкрепена с доказателства теория за предполагаема визита на министъра на правосъдието Карло Нордио в дома на италианката Никол Минети в Уругвай. Минети е бивша приближена на Берлускони, осъдена за злоупотреби и заради това, че е набирала момичета за партитата му. Тя беше помилвана тази година от президента на Италия, защото трябвало да се грижи за болно дете, което била осиновила с годеника си. Помилването е било по препоръка на министъра на правосъдието. Журналисти изразиха мнение, че има лъжи в молбата на Минети за помилване. По настояване на президентството беше извършена проверка и не беше установено нищо нередно, а Ранучи беше смъмрен заради това, че разпространява непроверена информация.

През април разследващата програма на Ранучи си навлече гнева отново на Мелони и нейни съпартийци, като публикува селфи, на което Мелони позира с Джоакино Амико, бивш представител на клана Сенезе на мафията Камора, а от февруари на настоящата година защитен свидетел в разследванията срещу мафията, водени от италианското правосъдие. Селфито на Амико с Мелони датира от 2 февруари 2019 г. и по онова време тя е само лидер на „Италиански братя“, която е в опозиция. Снимката е направена в хотел „Мариот“ в Милано по време на предизборна проява на партията, която е част от кампанията за предстоящите през същата тази година европарламентарни избори. На събитието тогава присъстват Мелони и други водещи партийни кадри като Гуидо Крозето, Иняцио Ла Руса, Рафаеле Фито, Даниела Сантанке. Заключителната реч произнася именно Мелони, припомня "Фанпейдж".

По онова време Амико все още не е разследван за връзки с мафията, но има зад гърба си осъдителни присъди за рекет и измами. Въпреки това се озовава незнайно как на събитието и по негова молба си прави селфи с Мелони. Смята се, че после той е използвал тази снимка, за да бъде допускан в среди, близки до „Италиански братя“. Две седмици след селфито с Мелони Амико се представял пред представители на други партии като свързан с „Италиански братя“, който можел да осигури връзки с партийните върхове. Тези информации именно бяха съобщени от предаването на Ранучи. В програмата се казваше и, че Амико е получавал и достъп до парламента, без да е разполагал със съответните документи, разрешаващи му това.

Тези разкрития през април на програмата „Репортаж“ бяха подети и от други италиански медии, критикуващи дясното правителство. Само няколко часа след публикуването на селфито тогава дойде и отговорът на Джорджа Мелони. В социалните мрежи тя разкритикува изданията, които прокарват „странната теза“, че тя е близка до престъпни среди. „В продължение на десетилетия на политическа дейност има десетки хиляди мои снимки с хора, които просто искат да си направят селфи. И това важи за всеки, който се занимава с политика и е сред хората“, заяви тогава Мелони. „Ангажиментът ми срещу всяка форма на мафия е кристално ясен, последователен и дългосрочен“, изтъкна още италианската премиерка и подчерта, че докато други правителства са освобождавали мафиотски босове от затворите под предлог на коронавирусната пандемия, то нейното правителство арестува мафиоти и ги държи зад решетките при строг тъмничен режим, припомня „Фанпейдж“./БТА, Габриела Големанска