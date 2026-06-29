Изгарящите жеги са по-голяма заплаха за храните, отколкото войните

Изгарящите жеги, обхванали Европа, пресушават почвите, поставят под стрес селскостопанските животни и държат фермерите далеч от нивите, като изместват войната с Иран като най-голямото предизвикателство пред хранителните доставки.

Във Франция рекордните температури увреждат посевите с царевица и водят до смъртта на стотици хиляди пилета. В Испания прасетата губят апетит, а при някои овощни култури критичният период на цъфтеж е застрашен. Във Великобритания кравите, подложени на топлинен стрес, произвеждат по-малко мляко.

Макар горещата вълна да се очаква да отслабне в началото на следващата седмица, екстремните метеорологични условия вече засенчват конфликта в Близкия изток като най-сериозната тревога за земеделските производители.

Метеоролозите предупреждават за температури над обичайните през следващите месеци, тъй като развиващото се явление Ел Ниньо усилва въздействието на климатичните промени върху сектор, който вече е изправен пред високи разходи за торове и горива.

„Следващият шок за фермерите може да дойде от неблагоприятните метеорологични условия в различни части на света“, казва Лес Финемор, главен инвестиционен директор на Moreton Capital Partners, която създава фонд, насочен специално към търговия с рисковете за земеделските култури, свързани с Ел Ниньо. „Фокусирани бяхме върху войната с Иран. Следващото голямо събитие ще бъде Ел Ниньо.“

Климатичното явление Ел Ниньо, което на всеки няколко години нарушава обичайните метеорологични модели, допринася за настоящата гореща вълна в Западна Европа. Тази седмица Великобритания и Франция отчетоха рекордни температури, като във Франция рекордните 72 департамента са под червен код за горещини, а подобни предупреждения са в сила и във Великобритания, Германия и Швейцария.

Извън Европа Ел Ниньо вече оказва влияние върху хранителните доставки в Азия.

В Индия явлението забавя мусоните и намалява валежите, създавайки риск за производството на ориз и захар. Във Виетнам части от основните райони за отглеждане на кафе започват да пресъхват.

Проливните дъждове могат да нарушат производството на зърно и в Китай в момент, когато вносът е под засилено внимание. В САЩ времето също става все по-горещо, което създава допълнителни предизвикателства за производителите на зърнени култури.

„Дори енергийните и торовите пазари да се нормализират, неблагоприятните климатични условия в основните производствени региони могат да ограничат предлагането и да окажат възходящ натиск върху цените на храните“, заяви по електронна поща Максимо Тореро, главен икономист на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

Франция, водещата земеделска държава в Европа, е в епицентъра на горещата вълна повече от седмица, което поставя под натиск посевите с царевица, засети едва преди няколко седмици.

„Някои от нивите ми с царевица вече изглеждат под стрес – цветът е по-тъмен, а структурата на растенията се е променила. Приличат по-малко на царевица и повече на праз“, казва по телефона Франк Лаборд, фермер от Югозападна Франция. „Когато е много горещо, ние трябва да пием повече вода. Същото важи и за царевицата.“

По думите му недостигът на вода вероятно ще се превърне в основния проблем,

особено след като първите посеви навлизат в чувствителната фаза на цъфтеж. Фермерите вече бяха ограничили площите с царевица, след като войната с Иран повиши производствените разходи. Според пазарната компания Expana, при положение че вероятно по-малко от една трета от площите във Франция се напояват, тазгодишната реколта може да бъде най-слабата от 1990 г. насам.

Докато високите температури изсушават растителността и увеличават риска от опасни горски пожари, френското правителство вече предприема спешни мерки за осигуряване на фуражи за животновъдите.

По думите на Ян Неделек, генерален директор на френската браншова организация за птиче месо Anvol, вече са загинали стотици хиляди птици. Според него окончателният брой може да се окаже още по-голям, като особено тежко са засегнати регионите Бретан и Пеи дьо ла Лоар, които не са свикнали с подобни екстремни температури.

„За разлика от хората птиците не се потят, затова могат да регулират телесната си температура единствено чрез дихателната си система“, обяснява той.

При силни горещини животните изпадат в стрес и губят апетит. Кравите дават по-малко мляко, а прасетата натрупват тегло по-бавно. В Централна Испания, най-големия производител на свинско месо в Европа, фермерът Педро Матаранс Ереро използва овлажнители и охладителни системи в помещенията, но при сегашните температури и те се оказват недостатъчни.

„Когато животните ядат по-малко, им е необходимо повече време, за да достигнат желаното тегло“, казва той по телефона от Кантипалос в областта Кастилия и Леон. „Те не се хранят по същия начин. Ядат по-малко и това прави отглеждането им по-трудно и по-неефективно.“

Европейското земеделие губи средно над 28 млрд. евро годишно заради екстремните метеорологични явления,

което принуждава фермерите да търсят начини за адаптация.

Софи Грегъри, млечен фермер от графство Дорсет в Южна Англия, планира подготовката си за горещините от години, включително чрез осигуряване на повече вода за кравите през най-топлите дни.

„Използваме максимално сянката на дърветата, вършим работата рано сутрин и късно вечер, не пришпорваме кравите и поддържаме системите за овлажняване и вентилаторите в доилната зала на пълна мощност“, казва тя.

Горещата вълна идва и в решаващ момент за много производители на плодове и зеленчуци, тъй като застрашава опрашването и крехките цветове. В испанския регион Естремадура особено изложени на риск са доматите и царевицата, посочва Луис Кортес от земеделската асоциация Unión de Uniones.

Продължителните жеги могат да намалят добивите от горски плодове, като плодовете узряват с по-малки размери, макар че тези растения по принцип понасят сравнително добре високите температури, обяснява Ник Марстън от British Berry Growers Association.

Във Великобритания производителят на салати Бен Андрюс се опасява, че преждевременното образуване на цветове заради жегите може да направи марулите му непродаваеми. Според него глобалното затопляне заплашва да превърне това в постоянен проблем.

„Купувачите може да видят липса само на един продукт по рафтовете и да си помислят, че положението не е толкова сериозно“, казва Андрюс, който отглежда и кейл в графство Херефордшър. „Но климатичните промени сериозно подкопават способността ни да произвеждаме храни устойчиво и последиците за фермерските семейства са огромни.“

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