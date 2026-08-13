София сред най-евтините европейски градове за уикенд туризъм

София заема шесто място сред най-достъпните градове в Европа за кратка почивка, като разходите за двама остават значително под тези в Западна и Северна Европа. Българската столица е единствената дестинация извън Полша в челната шестица, показва ново проучване, което сравнява цените за настаняване, храна и местен транспорт в 100 европейски града, предаде БГНЕС.

За европейско пътуване в последния момент не е задължително да се плаща висока цена. Проучване на доставчика на виртуални карти „Гетсби“ използва данни от туристическия сайт „Бъджет Йор Трип“, за да определи кои градове предлагат най-добро съотношение между разходи и възможности за кратка почивка.

Анализът сравнява обичайните дневни разходи за настаняване, храна и местен транспорт на двама души, пътуващи със среден бюджет. Самолетните билети не са включени, тъй като цените им могат да варират значително.

Резултатът поставя София на шесто място в Европа, непосредствено след пет полски града. Българската столица се нарежда пред Загреб, Малмьо, Будапеща и Варшава.

София влиза в челната шестица

Средният разход за турист в София е около 77,25 евро на ден, показват данните от изследването.

Това поставя българската столица в особено изгодна позиция за европейски градски туризъм. София не само попада сред десетте най-достъпни дестинации, но и е най-евтиният град в класацията извън Полша до шестото място.

Позицията на нашата столица е още по-значима на фона на най-скъпите градове в Европа. Разликата с водещата в противоположния край на класацията Цюрих е повече от четири пъти. В швейцарския град разходите достигат около 331 евро на човек дневно, включително храна, хотел и местен транспорт.

Така за туристите, които търсят кратка европейска почивка с ограничен бюджет, София се оказва сред местата, където парите им стигат значително по-далеч.

Полша в челото

Полша доминира в класацията. Страната заема всичките първи пет места, а общо шест от десетте най-достъпни града са полски.

На първо място е Вроцлав. Средният разход там е около 41 евро на човек дневно, или приблизително 163 евро за уикенд за двама. За храна туристите харчат около 18,75 евро дневно, а местният транспорт струва средно 5,85 евро.

Вроцлав е известен като „градът на мостовете“, а сред основните му забележителности са площад „Ринек“, един от най-големите средновековни пазарни площади в Европа, и Стогодишната зала, включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Втори е Познан, където двудневният престой за двама струва средно около 168,50 евро, или приблизително 42 евро на човек дневно.

Следват Катовице с около 239 евро за двама, Гданск с 275,25 евро и Краков с около 295 евро за двама за уикенд.

София е по-достъпна от Загреб, Малмьо, Будапеща и Варшава

След българската столица в класацията се нарежда Загреб, където средният дневен разход достига около 95 евро на човек.

Малмьо в Швеция е на осмо място със 105 евро дневно, а Будапеща е девета със 111 евро.

Челната десетка завършва с Варшава, където туристите трябва да предвидят около 112 евро на човек дневно.

Това означава, че според използваната методология София е не просто сред най-евтините европейски градове, но и по-достъпна за туристите от някои популярни централноевропейски дестинации, включително Будапеща и Загреб.

От Вроцлав до Цюрих: огромна разлика в цената на европейския уикенд

В другия край на класацията се намират едни от най-популярните туристически градове в Европа.

Цюрих е определен като най-скъпата дестинация. Уикенд за двама там струва около 1325 евро, или 331 евро на човек дневно. Само за храна туристите отделят средно около 112 евро на ден, а хотелът струва около 359 евро.

Швейцария заема и следващите две позиции. Берн е втори по скъпотия с около 1240 евро за двама, а Базел е трети с около 1189 евро.

Венеция и Париж допълват петицата на най-скъпите градове, съответно с около 1180 и 1133 евро за двама за уикенд, когато се включат храната, настаняването и местният транспорт.

София като бюджетна алтернатива за европейски градски туризъм

Класацията поставя София в интересна позиция на европейския туристически пазар. Българската столица не е сред традиционните лидери по популярност като Париж, Венеция или Цюрих, но именно това се превръща в предимство за туристите, които търсят по-ниски разходи.

С дневен бюджет от 77,25 евро на човек София остава под нивата в редица утвърдени градски дестинации. В същото време столицата ни предлага комбинация от исторически забележителности, градска среда, планина в непосредствена близост и сравнително компактна централна зона, което я прави подходяща за кратки посещения.

В общоевропейски план данните очертават ясно разделение: Източна и Централна Европа продължават да предлагат значително по-достъпни условия за кратки градски почивки, докато Швейцария и някои от най-популярните западноевропейски туристически центрове остават в пъти по-скъпи.

За София шестото място е важен показател за конкурентоспособността на града като бюджетна европейска дестинация, особено за туристи, които търсят кратка почивка без разходите, характерни за най-скъпите градове на континента./БГНЕС