Криза: Русия може да разреши производството и вноса на гориво с по-ниско качество

Русия може да позволи на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разреши внос на гориво с по-ниско качество, съобщи вестник "Коммерсант", докато страната се опитва да облекчи кризата с горивото на фона на атаките на Украйна срещу нейните нефтопреработвателни заводи, съобщи Ройтерс.

Вестникът, позовавайки се на проект на правителствен документ, съобщи, че Русия може да разреши производството на бензин и дизел по стандарт "Евро-2" с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 г., за срок от една година до юли 2027 г., както и да разреши вноса.

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Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура в петата година от войната, което предизвика широко разпространени недостиг на гориво и скокове в цените, докато Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, посочва Ройтерс.

Президентът Владимир Путин призна в неделя на среща с министри от правителството и други длъжностни лица, че украинските удари с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но заяви, че Русия се справя с тях.

(БТА)