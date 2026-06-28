Путин проведе кризисна среща заради украинските атаки, засегнали доставките на горива

Руският президент Владимир Путин днес свика кризисна среща за проблемите с доставките на гориво в Русия с цел смекчаване на последиците от многократните украински атаки срещу рафинерии и други съоръжения на петролната индустрия, предаде ДПА.

“Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура”, каза Путин, цитиран от агенция ТАСС.

Представители на няколко министерства и най-значимите руски производители на петрол взеха участие в срещата.

Украйна напоследък засили ударите си срещу руската петролна индустрия, което доведе до сериозни проблеми с доставките.

“Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични”, каза Путин.

Той потвърди, че вече се обмисля забрана за износ на дизелово гориво.

Междувременно Русия започна да използва своите петролни запаси.

Путин заяви, че очаква значимо повишаване на производството на основните видове горива в началото на юли.

“Изключителните проблеми, пред които сме изправени, ще бъдат решени ясно, бързо и компетентно в интерес на страната и нашите граждани“, каза той, очертавайки ясен курс за производителите и министерствата.

Непрекъснатите украински атаки срещу петролни съоръжения вече оставят дълбоки следи в ежедневието на руските граждани, отбелязва ДПА. Кризата с горивата, която започна в Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г., сега се разпростря в почти всички области на страната.

Дълги опашки са се образували пред бензиностанциите, които все още продават горива. В Крим бензиностанциите вече не зареждат гориво на частни лица.