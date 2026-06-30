Свлачище в нефритена мина в Мианмар уби петима

Свлачище в изоставена нефритена мина в Мианмар уби петима души, 15 здуши се водят изчезнали, съобщиха държавните медии във вторник. Срутването на отвал, предизвикано от проливни мусонни дъждове, погреба около 20 свободни търсачи на нефрит, претърсващи обекта под прожектори в късните часове на неделя в селището Хпакант в щата Качин, предаде БГНЕС.

Според държавния вестник „Глобал Нюлайт ъв Мианмар" срутването е настъпило след дни на проливни дъждове, дестабилизирали старите отвали от минни отпадъци. „Поне петима души са потвърдено мъртви, а около 15 остават изчезнали. Издирвателните екипи продължават да копаят за все още изчезналите", съобщи изданието.

Мианмар разполага с огромен нерегулиран минен сектор, а северният щат Качин е най-големият в света източник на жадеит - камък, считан за благоприятен в много азиатски култури и изключително доходоносен в съседен Китай. Враждуващи фракции в гражданската война в страната след военния преврат контролират много от мините, докато обеднелите местни жители се трудят под земята или ровят за остатъци от скъпоценни камъни, за да изкарват прехраната си.