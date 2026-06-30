Десет вълни украински дронове към Москва, унищожени са 50 дрона

Кметът на Москва съобщи рано тази сутрин, че са прехванати 50 дрона, насочени срещу руската столица, предадоха ТАСС и Франс прес. Не се съобщава за пострадали или нанесени щети.

В поредица съобщения в Телеграм Сергей Собянин съобщи за поне десет вълни от дронове, унищожени от противовъздушната отбрана, докато летят към града.

Той отбеляза, че са разположени екипи в районите, в които падат отломки, но не даде повече подробности.

През последните месеци Украйна засили ударите си срещу руската територия, включително и срещу Москва, а понякога далече от границата си, като по-специално атакува транспортна инфраструктура и съоръжения за съхранение на въглеводороди в опит да намали способността на Русия да финансира офанзивата си, започнала през февруари 2022 г.

На свой ред Русия продължава ежедневните удари срещу Украйна.

(БТА)