Десет вълни украински дронове към Москва, унищожени са 50 дрона

Кметът на Москва съобщи рано тази сутрин, че са прехванати 50 дрона, насочени срещу руската столица, предадоха ТАСС и Франс прес. Не се съобщава за пострадали или нанесени щети.
В поредица съобщения в Телеграм Сергей Собянин съобщи за поне десет вълни от дронове, унищожени от противовъздушната отбрана, докато летят към града.
Той отбеляза, че са разположени екипи в районите, в които падат отломки, но не даде повече подробности.
През последните месеци Украйна засили ударите си срещу руската територия, включително и срещу Москва, а понякога далече от границата си, като по-специално атакува транспортна инфраструктура и съоръжения за съхранение на въглеводороди в опит да намали способността на Русия да финансира офанзивата си, започнала през февруари 2022 г.
На свой ред Русия продължава ежедневните удари срещу Украйна.
(БТА)
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