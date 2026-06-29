Нощна размяна на удари между Русия и Украйна, свалени са дронове

Тази нощ руската ПВО е прихванала и унищожила 209 украински дрона над Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"От 20:00 часа московско време на 28 юни тази година до 07:00 часа московско време на 29 юни дежурните средства за противовъзудшна отбрана прехванаха и унищожиха 209 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, както и над Краснодарския край, Московския регион и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Дронове са били свалени и над украинския Кримски полуостров.

Украинските сили също са неутрализирали 82 дрона тази нощ, съобщаева Укринформ.

Руската атака е започнала вчера вечерта, а удари са регистрирани на 11 локации.

Украинските военновъздушни сили съобщиха това в комуникационното приложение "Телеграм".

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, силите за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Данните обхващат период от вчера вечерта до 08:00 часа днес. / БТА