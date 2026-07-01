"Спартанците" отмъщават на Путин в Крим

Летателните апарати са невидими на фона на нощното небе, но силното жужене на пропелерните им двигатели издава, че летят ниско над главите ни. На всеки няколко минути поредна украинска атакуваща дрона излита и се присъединява към тях в пътуването на юг към Крим, пише The Times.

В бледата светлина на червените лампи на каските си, скрити под камуфлажната мрежа, мъжете от рота "Спарта" на 422-ри полк подготвят своя дрон "Зозуля" за полет. С размах на крилете над 3 м той може да прелети стотици мили, за да достави взривна бойна глава с тегло до 50 кг. Мащабът на операцията е огромен: небето бръмчи без прекъсване. На всеки няколко минути свистенето на ракетни ускорители някъде из полетата сигнализира за изстрелването на дрон "Firepoint" с още по-голям обсег.

От повече от четири години Русия бомбардира украински градове. През последната година всеки ден се изстрелват стотици дронове "Шахед" с голям обсег, много от които от Крим. Сега Украйна си отмъщава.

Подкрепена с финансови средства и разузнавателна информация от западните си партньори, Украйна е увеличила производството на своите самоделни атакуващи дрони с голям обсег до такава степен, че вече е в състояние да нанася стотици прецизни удари всяка нощ.

"Когато това оръжие пристигна тук за първи път миналото лято, то все още беше в много ранен етап на развитие. Благодарение на обратната връзка от бойното поле, сега то е станало много мощно. От 103 използвани дрона сме унищожили 94 цели", казва лейтенант "Бийст", командир на ротата "Спарта".

Украинските пилоти могат да управляват дроновете си дистанционно, като използват видеопоток, предаващ се чрез интернет връзка, осигурена от терминал Starlink, вграден в летателния апарат.

Думите му биват прекъснати от шума на двигател на неизвестен дрон, летящ право към нас, което ни принуждава да потърсим укритие. В продължение на една напрегната минута в близък бункер ревът става оглушителен. За щастие това е приятелски дрон с модифициран двигател и прелита над нас без инциденти.

Мащабът на атаките е такъв, че понякога е трудно да се координират. През май само украинските Сили за безпилотни системи (SBS) отчетоха изстрелването на 4 000 дрона за удари със среден обсег от типа, който в момента налага „логистична блокада“ върху руско-окупираната територия. Подразделението съставлява едва 2 процента от общите въоръжени сили на Украйна, а цифрата не включва дроните за "дълбоки удари", насочени срещу Русия. 422-ри полк не е част от SBS.

Голяма част от кампанията с удари със средно разстояние е насочена към прекъсване на доставките към Крим, ключова част от "40-дневната операция", обявена от президента Зеленски.

Операцията има за цел да принуди Путин да сложи край на войната чрез преговори,

като се използва интензивен период на ескалиращи атаки, които нанасят огромни щети на руската икономика. Тя включва масирани удари с дронове и ракети с дълъг обсег, които систематично атакуват нефтопреработвателните заводи на Кремъл и жизненоважните линии за снабдяване в окупирания Крим, с последващи ефекти за руската фронтова линия на юг, където украинските сили отбелязват малки напредъци.

Украинските удари отслабиха отбраната около Керченския мост, унищожиха фериботите, пресичащи реката, и нанесоха щети на руските военни кораби за снабдяване и нефтовите терминали, които снабдяват Крим. В понеделник голяма част от района, както и окупираните части от областите Херсон и Запорожие, останаха без електроенергия след украински удари по електроразпределителни подстанции.

Атаката през уикенда нанесе тежки щети на два високотехнологични военни кабелни кораба и един товарен ферибот в корабостроителницата "Затока". Точните удари по железопътния мост „Ички“ и унищожаването на фериботите, свързващи руската окупирана територия, сериозно нарушиха военната логистика на Москва, като блокираха хиляди превозни средства в задръстване, простиращо се на разстояние до шест мили.

В петък Русия обяви извънредно положение на Кримския полуостров и беше принудена да забрани продажбата на гориво там на цивилни лица. В неделя Путин за първи път призна, че Русия е под "безпрецедентен натиск" в резултат на "прецизните удари", като отбеляза проблемите за бизнеса и шофьорите, но едновременно с това заяви, че ситуацията "не е критична".

422-ри полк е натоварен със задачата да установи огнево управление над участък от "сухопътния мост" на президента Путин към Крим, минаващ през окупирания град Бердянск.

Дроновете на подразделението са оборудвани и с устройства, които им позволяват автоматично да извършват маневри за избягване при ракетна атака или противовъздушен огън. Руската противовъздушна отбрана е приоритетна цел, посочва Beast, и пилотите се отклоняват от планираните мисии, за да я атакуват, когато се сблъскат с нея. Подразделението е благодарно на британското и американското разузнаване, което е помогнало на украинските сили да локализират руските системи за противовъздушна отбрана.

Получава се обаждане с координати и Бийст и екипът му се заемат с работата. В рамките на минути "Зозуля" се изстрелва във въздуха от огромна катапулта, а двигателят ѝ вие, докато тя отлита. За Бийст, чийто роден град е окупираният Бердянск, следващата фаза на операцията се оказа по-трудна.

422-ри полк за безпилотни летателни апарати, известен като "Луфтвафе", също е натоварен със задачата да удържи участък от фронтовата линия в Запорожска област.

Наименованието на подразделението, което руските пропагандисти често посочват като доказателство за нацизъм в Украйна, всъщност е било измислено, за да се подиграят на германското правителство в началото на войната, когато Украйна поиска въздушна подкрепа, но вместо това получи каски, обяснява Колесник – бивш местен чиновник, който през цялата си кариера е подкрепял по-тясната интеграция с Европа.