Украйна не е единствената бойна организация, която оформя автономна война

На 22 юни 2025 г. дронове с оптични влакна и изглед от първо лице, управлявани от „Освободителния фронт на Азауад“ (FLA) – туарегска бунтовническа група, се врязаха в конвой от превозни средства на Руския африкански корпус и малийските въоръжени сили в северната част на Мали. Кадрите показват как дроновете удрят два камиона, след което се преминава към кадри с бойци, позиращи до останките. Значението на събитието беше неоспоримо: малко повече от година след като дроновете с оптични влакна се появиха за първи път в Украйна, бунтовническа група с оскъдни ресурси беше използвала тази най-модерна технология, за да унижи два сравнително по-силни държавни субекта.

Десетилетие по-рано използването на въоръжени дронове във въздушното пространство на Африка изглеждаше съвсем различно. През 2011 г. Съединените щати проведоха първия удар с дрон на континента, насочен срещу висши лидери на сомалийската ислямистка група "Ал-Шабаб". По онова време Вашингтон имаше почти монопол върху дронните възможности: само най-модерните армии в света имаха достъп и техническа експертиза да използват дрона "Предейтор" на стойност 20 милиона долара, използван при атаката. Оттогава този монопол се срина. През изминалото десетилетие поне 37 африкански армии са придобили дронове с различна степен на сложност и цена.

Дроновете позволиха на малките, слабо въоръжени сили на африканските държави да разширят обхвата си върху обширни територии, където държавната власт е оспорвана. Но през последните четири години въоръжени недържавни субекти в повече от дузина държави започнаха да придобиват и да експериментират със свои собствени дронове, като ги използват за подпомагане на наземни операции, хвърляне на минометни снаряди и провеждане на самоубийствени атаки, пише Foreign Affairs.

Състезанието с дронове в Африка започна в Либия и Етиопия.

По време на втората си гражданска война, която официално продължи от 2014 до 2020 г., Либия се превърна в най-активното бойно поле за дронове в света. Сравнително отвореният терен на страната, заедно с обширните линии за снабдяване с оръжие от външни държавни участници, превърна войната в тестова площадка за нововъзникващите технологии. Базираното в Триполи Правителство на националното съгласие и базираната в Бенгази Либийска национална армия си размениха хиляди удари с дронове, като кулминацията беше битката за Триполи през 2020 г. По време на битката дроновете „Bayraktar TB2“, доставени на Правителството на националното съгласие от Турция, кръжаха точно извън обсега на руските противовъздушни системи на Либийската национална армия и осигуриха решаваща въздушна подкрепа на силите на Правителството на националното съгласие, докато те отблъскваха атаката на Либийската национална армия срещу столицата. Провалът на офанзивата на ЛНА в крайна сметка доведе до примирието от 2020 г., което сложи край на военните действия.

Дроновете изиграха още по-решаваща роля в конфликта в Етиопия през 2020–22 г. с бунтовническите Сили за отбрана на Тиграй (TDF). Към края на 2021 г. офанзивата на TDF беше напреднала до разстояние от 65 мили от Адис Абеба, столицата на страната и седалище на Африканския съюз.

Изходът от конфликтите в Либия и Етиопия се реши от малък брой способни дронове, използвани заедно с способна пехота и механизирани сили. Достъпът на Правителството на националното съгласие (ПНС) и на етиопските въоръжени сили до превъзходна дронна технология им позволи да отблъснат незащитен, нахлуващ противник, чиито сили бяха концентрирани. Други държави обърнаха внимание на това.

През изминалите години десетки държави в Африка, привлечени от идеята за достъпен достъп до въздушното пространство, придобиха дронове с голям автономен полет, за да се справят с противниците си, независимо дали тези противници използваха същите тактики като ЛНА или ТДФ.

Днес най-значимата заплаха, пред която са изправени африканските правителства, е друг вид въстание: войнствени групи, разширяващи влиянието си в Сахел, басейна на езерото Чад и Сомалия. След като вълна от военни преврата между 2020 и 2023 г. доведе до изгонването на френските, американските и силите на ООН, хунтите в Мали, Буркина Фасо и Нигер се обърнаха към турските дронове „Bayraktar“ и „Akinci“, за да отблъснат тези групи. Тези дронове изглеждаха като достъпен начин за хунтите да компенсират загубата на западните въоръжения и войски. И първоначалните резултати бяха обещаващи: безпилотната въздушна мощ позволи на Мали да надвие бунтовническите групи и да си възвърне територии в северната част на страната, които бяха под контрола на ФЛА в продължение на повече от десетилетие.

Но за разлика от Либия или Етиопия, използването на дронове не е засилило държавния контрол. Всъщност, широкомащабното използване на дронове от хунтите в борбата срещу тези бунтовници съвпадна с ерозията на контрола им върху собствената им територия. Свързаната с „Ал Кайда“ организация "Джамаат Наср ал-Ислям вал-Муслимин" (JNIM), която координира атаки с ФЛА, и "Ислямска държава – провинция Сахел" напредват в Буркина Фасо, Мали и Нигер и навлизат в северната част на Бенин, Кот д’Ивоар, западната част на Нигерия и Того – региони, които отдавна се считаха за относително стабилни и изолирани. Те са постигнали това при ограничена съпротива от страна на държавните армии, които са дали приоритет на въздушната мощ, като са пренебрегнали изграждането на по-способни сухопътни сили, мрежи за разузнаване на място или обществени услуги в отдалечени райони, далеч от центровете на държавната власт.

Бунтовниците бързо се адаптираха към ерата на войната с дронове, отчасти като се възползваха от масовите жертви сред цивилното население, причинени от военни удари с дронове, което породи обществено недоволство срещу правителствата на Буркина Фасо, Мали и Нигер.

Освен че използват жертвите от дронове срещу държавите, ислямистките групи са се научили как да неутрализират предимствата на въздушното превъзходство на враговете си. След като години наред са се измъквали от въздушни удари, те са възприели усъвършенствани тактики за избягване, за да компенсират нарастващия обхват на държавните дронове. Бойците действат предимно в малки единици, използват леки превозни средства и оръжия и проникват в слабо обслужвани населени места, които са извън обсега на държавните сили. В Сомалия, например, бойците от "Ал-Шабаб" са заменили конвоите от "Ленд Крузъри" с мотоциклети и дървени селскостопански каруци, за да се слеят с цивилните и по-успешно да се измъкнат от ударите с дронове на САЩ и сомалийското правителство. Тези тактики служат на две цели: разпръснатите и маскирани сили са по-трудни за идентифициране като цели от въздуха, а страхът да не бъдат сбъркани с бунтовници създава атмосфера на неспокойство сред цивилните, което влошава отношенията между правителствата и общностите, чието доверие трябва да спечелят.

Разпространението на малки безпилотни системи от избухването на войната в Украйна даде възможност на недържавни субекти да закупуват дронове и части за тях директно от онлайн търговски платформи и да ги използват за събиране на разузнавателна информация и за атаки. Атаките на ФЛА срещу въоръжените сили на Мали и Русия се отличават със своята сложност, но ФЛА далеч не е единствената група, която превръща възможностите на дроновете в основна част от своята настъпателна стратегия, както за хвърляне на експлозиви, така и за насочване на бойци. Между септември 2023 г. и април 2025 г. JNIM проведе над дузина координирани операции с дронове в Буркина Фасо, Мали и Того, включително за заснемане на пропагандни видеоклипове, провеждане на камикадзе атаки и насочване на наземни нападения, като използваше събрани от дронове данни за разузнаване, наблюдение и проучване. Общо недържавните субекти са използвали въоръжени дронове в поне 17 държави в цяла Африка.

Близо 90 процента от военните дронове в Африка, почти всички от които са в ръцете на африканските правителства, произхождат от външни доставчици.

Спадът от 2020 г. насам в продажбите на дронове от Съединените щати, чиито системи обикновено са по-скъпи и чиито лидери проявяват нежелание да продават на автократични африкански режими с нестабилна репутация в областта на правата на човека, отвори вратата за Китай, чиито евтини и ефективни дронове вече съставляват една четвърт от всички закупени от африканските държави, да се превърне в най-големия доставчик на континента. Крайният резултат е преориентиране на отбранителните партньорства на Африка от традиционните западни доставчици към по-разнообразен пазар, който включва производители със средна мощност като Иран, Израел, Турция и Обединените арабски емирства. Тези производители предлагат изрично транзакционен подход, като продават технологията на всеки, който е готов да плати. За африканските правителства, които се стремят да разнообразят партньорствата си в областта на сигурността и да се предпазят от конкуренцията между великите сили, това е привлекателна сделка.

Судан е краен случай, но той илюстрира същата по-широка динамика като провалите в Сахел: самото придобиване на най-новата технология за дронове не гарантира нито успех във въоръжен конфликт, нито суверенитет върху важни отбранителни способности. За да се справят с все по-сложните заплахи, африканските държави трябва да разработват свои собствени безпилотни системи и да ги адаптират и интегрират в собствените си бойни сили.

Войните в Африка – континент, в който средният БВП е около 20 милиарда долара – обикновено се водят от малки, малобройни армии в региони с ограничена физическа и цифрова инфраструктура. Опитът да се води борба срещу добре маскирани, мобилни бунтовнически групи с оборудване, доставяно от държави, притежаващи коренно различен военен опит и тактики, оптимизирани за междудържавни конфликти с висока интензивност – както много африкански държави са склонни да правят – е рецепта за провал.

Най-малко 11 африкански държави вече произвеждат дронове, включително Кения, Нигерия, Южна Африка и Мароко, което наскоро обяви партньорства за обучение и съвместно производство на дронове с Израел и Съединените щати. Другите държави трябва да последват този пример, като пренасочат част от ресурсите, които понастоящем изразходват за придобиване на чуждестранни дронове, за да започнат да изграждат местни индустрии. Те биха могли да предложат стимули, включително достъп до критични минерали, които могат да се използват за производството на компоненти за дронове, за да привлекат опитни производители на дронове да прехвърлят своите знания и умения. Африканското производство на дронове трябва да се фокусира върху евтини, изхабяеми дронове, подобни на тези, използвани от държавните противници, за да се намали зависимостта от по-скъпите бойни дронове с дълъг автономен полет, които се закупуват почти изцяло от чужбина.

Точно както правят вече десетилетие насам, дроновете вероятно ще продължат да играят решаваща роля в най-важните конфликти на континента – и в света. И докато революцията на дроновете продължава с бързи темпове, изравняващият ефект на евтините дронове ще превърне интеграцията в съществуващите способности, системи и структури на въоръжените сили – а не технологичното превъзходство – в ключовия фактор за изхода от тези конфликти. Докато африканските въоръжени сили продължават да възлагат технологиите си на чужди сили, а стратегиите си – на автономни системи, те ще бъдат изпреварвани в иновациите от бунтовниците отново и отново.