Съпругата на взривения украинския олигарх е с ампутирани крайници

Анна Ермолаев, съпругата на взривения украински олигарх, се бори за живота си в болница в Ница заедно със съпруга си. Лечебното заведение ще бъде охранявано денонощно от френски специални части след бомбения атентат в Монако.

56-годишната Анна и 58-годишният ѝ съпруг Вадим са получили множество рани от шрапнели в понеделник вечерта, след като раница, пълна с гайки и болтове, е експлодирала във фоайето на жилищния им блок в средиземноморското княжество, съобщават световните медии.

Най-тежко ранена е съпругата на олигарха. Изданията във Франция съобщават, че през последните няколко часа тя е претърпяла тежки операции. Предполага се, че дори са ампутирани крайниците ѝ.

Синът на двойката също е ранен

Третият ранен е идентифициран като синът на семейство Ермолаев - тийнейджърът Давид. Предполага се, че неговото състояние е стабилно.

Кадри на мъжа, който ги е насочил към емблематичните апартаменти в Sun Palace, са заснети от видеонаблюдение и той все още е на свобода, като полицейски източник го описва като „въоръжен и опасен“.

"Беше отбелязано, че мъжът е обикалял района няколко пъти преди експлозията, което му е позволило да чака жертвите. Това ясно показва, че вероятно е извършвал наблюдение", казва държавният секретар на Монако Кристоф Мирман.

След взрива още поне четирима са прегледани от спешните служби. Предполага се, че те са били в шок и с прорезни, но не сериозни рани.

Ермолаев и съпругата му са били транспортирани до болница "Пастьор“ във френския град Ница, на около 20 километра от зоната на експлозията.

Източник от Министерството на вътрешните работи в Париж заяви, че френската RAID, което означава "Изследване, Помощ, Интервенция, Възпиране“, ги е обграждала. Елитното тактическо полицейско звено се занимава главно с нашумели случаи на борба с тероризма и защитата на ВИП личности.

Ермолаев има много врагове

Ермолаев, който е натрупал богатство в търговията след разпадането на Съветския съюз, си е създал огромен брой врагове, откакто е избягал от родната си Украйна преди около десетилетие.

Украинският президент Володимир Зеленски е разрешил санкции срещу него през декември 2023 г., защото бизнесът му с напитки в окупирания Крим все още е работил с Русия.

Той произвежда "географски защитено кримско вино за руснаците“, което все още се продава в Европа и Съединените щати, каза разследващ източник.

Ермолаев е и съсобственик на Versobank, естонска банка, чийто лиценз беше спрян от Европейската централна банка през март 2018 г. заради "системно нарушаване на законодателството за борба с прането на пари“.

Олигархът напусна Украйна преди няколко години, отказа се от украинското си гражданство и стана гражданин на Кипър.

През декември 2023 г. 58-годишният бизнесмен беше включен в списъка със санкции на Украйна заради продажба на алкохол в окупирания от Русия Крим.

Смята се, че и тримата пострадали са се намирали във входа на сградата, когато раницата е избухнала.

Бомбата, чиято детонация се разглежда като умишлен акт, е била оставена в чанта от заподозрян мъж, облечен с черна шапка, горнище на анцуг, бели дънки и маратонки.

На разпространени в интернет видеокадри се вижда как той бяга от мястото на инцидента.

Полицията в Монако започна издирване на заподозрения. Сътрудник на френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че полицията работи по „откриването на извършителя, който е избягал“.

На мястото бяха изпратени над 100 служители на полицията и екипи за спешна помощ.