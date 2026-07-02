Д-р Тръмп диагностицира звезди със… “Синдрома на Тръмп” ВИДЕО

Президентът Тръмп публикува видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект, в който той е лекар и диагностицира знаменитости със "Синдром на Тръмп“.

Клипът включва пресъздадени холивудски актьори и знаменитости, които Тръмп е критикувал преди това, включително Упи Голдбърг, Робърт Де Ниро, Джулия Робъртс и Роузи О'Донъл.

"Вие или някой ваш познат диагностициран ли е със синдром на ТДС?“, пита Тръмп, генериран от изкуствен интелект, в началото на клипа, публикуван в Truth Social късно в сряда вечерта.

"Симптомите могат да бъдат безмилостни. За щастие, аз съм доктор Тръмп и имам план за лечение", се казва още във видеото.

След това, генерираният от изкуствен интелект главнокомандващ кани зрителя да чуе някои от неговите "пациенти“.

"Не можех да ям, не можех да спя, постоянно бях ядосан. Правех живота на всички около мен нещастен“, казва фалшивият Де Ниро.

"Чувствам се така, сякаш съм остаряла с 20 години през последните две“, добавя генерираната от ИИ Джулия Робъртс, като споделя, че е започнала да се "притеснява за бъдещето си“.

Фалшивата Роузи О’Донъл твърди, че "страда от повече от десетилетие“, докато версията на Голдбърг, създадена от изкуствен интелект, казва, че се е смятала за "безнадежден случай“.

Сред другите звезди, чиито образи са пародирани в 90-секундния клип, са актьорите Едуард Нортън и Джон Легуизамо. Трябва обаче да отбележим, че и двамата критици на президента.

Д-р Тръмп има и лечение

Едва в края на видеото "Доктор Тръмп“ разкрива какво всъщност представлява неговото така наречено "лечение“

"Спрете да следите фалшивите новини. Казвайте молитвите си и ако някога изпитате тревожност, просто изпийте една диетична кола, както правя аз, и ще видите забележителна разлика в живота си", съветва Тръмп.

Тръмп често определя критиците си като страдащи от "синдром на умопомрачението заради Тръмп“ (Trump Derangement Syndrome), като дори е твърдял в Овалния кабинет, че е чувал как това "всъщност е болест“.

Този термин е производна на "синдрома на умопомрачението заради Буш“ (Bush Derangement Syndrome), въведен от колумниста Чарлз Краутхамър през 2003 година, припомня The Independent.

Краутхамър описва термина като "остра проява на параноя у иначе нормални хора в отговор на политиките, президентството, дори самото съществуване, на Джордж У. Буш“.

Много от известните личности във видеото са критикували Тръмп в реалния живот, като Де Ниро по-рано го определи като "екзистенциална заплаха за нашите свободи и сигурност“.

О’Донъл и Тръмп са в нещо като публична вражда още от 2006 г. и многократно са си отправяли остри нападки чрез медиите.

А Голдбърг, която подобно на О’Донъл е участвала в предаването "The View“, заяви през 2024 г., че Тръмп иска да бъде "доживотен диктатор“.

В периода преди президентските избори през 2024 г. Робъртс озвучи видеоклип за организацията "Vote Common Good“, в който напомни на жените, че гласът им е единствено техен избор, независимо как гласуват съпрузите им или който и да било друг. Във видеото се вижда как жената гласува за бившия вицепрезидент Камала Харис.