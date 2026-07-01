В чест на 250-та годишнина на САЩ, Тръмп ще направи 250 помилвания

Телефоните на лобистите звънят неудържимо с наближаването на Деня на независимостта, а администрацията на Доналд Тръмп, според съобщенията, обмисля раздаването на 250 помилвания, за да отбележи събитието.

Идеята се нарича "250 помилвания за 250 години“ и има неистови усилия за изчистване на досиетата на обвинените в престъпления, според множество настоящи и бивши служители на Тръмп, лобисти, адвокати и други хора в орбитата на президента, които са говорили с The Atlantic.

Адвокат на защитата сравни ситуацията с "цирк с три ринга“, а друг бивш служител на Тръмп каза, че това е "абсолютна лудост“.

Един лобист дори призна, че е изключил телефона си, след като е получил "агресивни“ молби за помилване.

"Изтощен съм. За 30 години практикуване на право никога не съм виждал нещо подобно", казва друг адвокат пред изданието.

Инициативата е получила разделено одобрение от съветниците на президента. Някои защитници на плана твърдят, че той ще се хареса на основна група от поддръжници на MAGA, докато противниците му твърдят, че планът може да бъде лошо приет в година на избори.

"Въпреки че винаги има текущи политически разговори за това как най-добре да се действа по приоритетите на президента, не са взети никакви решения, нито са предприети каквито и да било действия“, каза служител на Белия дом.

Тръмп многократно е казвал на доверени лица, че ще помилва „всеки, който се приближи на по-малко от 75 метра от Овалния кабинет“, според новата книга на Маги Хаберман и Джонатан Суон "Смяна на режима“.

Някои адвокати, запознати с процедурата по помилване в Белия дом, споделиха, че получаването на помилване може да струва на клиентите милиони.

Помилването е лесна процедура

"В нашата практика е общоизвестно, че за 2 милиона долара можете да получите помилване“, каза адвокат пред The ​​Atlantic.

Според източници, запознати с процеса, се очаква престъпниците, осъдени от съдии, назначени от бившите президенти Барак Обама или Джо Байдън, да се справят по-добре в стремежа си за помилване, отколкото тези, осъдени от съдии, назначени от Тръмп.

Хора от обкръжението на Тръмп, които нямат опит в правото или помилването, дори са били потърсени с искане да използват влиянието си, за да изчистят досиетата на някои петиции за помилване.

Тези лица твърдят, че между 1 и 2 милиона долара е "текущата цена“, съобщи Atlantic.

Обикновено тези, които търсят помилване, кандидатстват за него чрез Службата на прокурора по помилване към Министерството на правосъдието, която е натоварена с оценката на случаите, преди да даде препоръки на президента.

Източници обаче съобщиха на изданието, че съществува и неформална мрежа от посредници към Белия дом, която е заменила процеса на Министерството на правосъдието.

Съобщава се, че тези посредници използват връзките си с Белия дом, за да се застъпват за помилване срещу заплащане.

Съобщава се, че инициативата за помилване "250 за 250“ е била подкрепена от "царя на помилването“ на Тръмп Алис Джонсън, прокурора на Министерството на правосъдието Едуард Р. Мартин-младши и други от близкото обкръжение на президента.

Тръмп вече е подписал редица помилвания, откакто се завърна в Белия дом миналия януари, започвайки със спорната заповед за помилване на обвиняемите от 6 януари.

Президентът също така помилва по-колоритни личности като затворените риалити звезди Тод и Джули Крисли и смекчи присъдите, включително на затворения бивш републикански представител Джордж Сантос.

Като цяло Тръмп вече е помилвал около 1700 души през втория си мандат.

Това е в сравнение с президента Джо Байдън, който помилва само 80 души, но смекчи присъдите на повече от 4100 души.

Планът за помилване на 250 души беше съобщен за първи път миналия месец от Wall Street Journal.