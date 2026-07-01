Почина Виктор Уилис, вокалистът на любимата група на Тръмп - Village People

Виктор Уилис, оригиналният вокалист и един от основателите на Village People, почина на 75-годишна възраст. Съпругата му, адвокат и изпълнителен директор в сферата на развлеченията Карън Хъф-Уилис, обяви смъртта му в социалните мрежи, разкривайки, че Уилис е починал във вторник, 30 юни 2026 г., след това, което тя описва като "кратко, но тежко заболяване".

Уилис беше един от определящите гласове на диско ерата и изигра централна роля в създаването на някои от най-трайните песни в популярната музика. Като фронтмен на Village People, той е съавтор и изпълнител на класики, включително Y.M.C.A., Macho Man, In The Navy и Go West, песни, които надхвърлят диско произхода си, за да се превърнат в част от спортни събития, политически кампании и популярна култура по целия свят.

Роден като Виктор Едуард Уилис на 1 юли 1951 г., той израства в Сан Франциско, където развива вокалните си способности, пеейки госпъл музика в баптистка църква, водена от баща му, който е проповедник. След като учи актьорско майсторство и танци, той се мести в Ню Йорк и се присъединява към трупата Negro Ensemble Company. Сценичната му работа включва оригиналната бродуейска продукция на "The Wiz" през 1976 г., а по-късно и австралийската продукция на мюзикъла.

Кариерата му променя посоката си, когато среща френския продуцент Жак Морали в средата на 70-те години на миналия век. Според Уилис, Морали се обръща към него с необичайно предложение, казвайки: „Сънувах, че пееш главните вокали в моя албум и той става много, много успешен.“

Това сътрудничество се превръща в Village People

Дебютният едноименен албум на групата излиза през 1977 г. и включва ранни хитове, включително San Francisco (You’ve Got Me) и In Hollywood (Everybody Is A Star). Търсенето на участия на живо бързо принуждава Морали и Уилис да сформират постоянна изпълнителска група около записите.

Village People скоро се превръщат в една от най-успешните диско групи, отличаващи се с костюмираните си герои, представящи преувеличени версии на американската мъжественост. Уилис се изявява предимно като полицай и от време на време като военноморски офицер, докато служи като вокалист и главен текстописец на групата.

Въпреки огромния успех на групата, Уилис напуска през 1980 г. по време на подготовката за пълнометражния филм "Can’t Stop The Music". Въпреки че не се появява във филма, той пише текстове за песните "Magic Night" и "Milkshake". След напускането му, Village People никога повече не достигат търговските висоти на своя пик от края на 70-те години на миналия век.

И музикантите от Village People обърнаха курса, Тръмп танцува на „Y.M.C.A." ВИДЕО

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Далеч от светлината на прожекторите, Уилис се сблъсква със значителни лични предизвикателства, включително дълга борба със злоупотребата с вещества и правни проблеми. След арест през 2006 г. той влиза в рехабилитация и по-късно казва:

"Кошмарът от злоупотребата с наркотици се вдига от живота ми. Сега, когато мъглата от наркотиците е изчезнала, мисля и виждам по-ясно, отколкото съм имал от години."

В крайна сметка той се завръща към музиката

През 2015 г. издава Solo Man, албум, първоначално записан през 1979 г., който остава неиздаден повече от три десетилетия. Две години по-късно, след години на съдебни спорове за авторски права и права на собственост, Уилис възобновява ролята си на вокалист на Village People и се завръща към международни турнета и записи.

Влиянието му се разпростира и в самия музикален бизнес. През 2012 г. Уилис печели знакова правна победа съгласно Закона за авторското право на Съединените щати, което му позволява да си върне правата върху песни, включително Y.M.C.A., Go West и In The Navy. През 2015 г. жури определя, че той и Жак Морали са единствените автори на 13 песни, което значително увеличава дела на Уилис в каталога.

През последните години музиката на Village People отново се озовава в центъра на политическата сцена. Уилис публично променя позицията си няколко пъти относно използването на Y.M.C.A. на предизборни събития на Доналд Тръмп - дебат, който отново разпали дискусиите за културното значение и трайната популярност на песента.

Като единственият останал оригинален член на Village People през последните години, Уилис остава публичното лице на група, чиито песни са се вплели в световната популярна култура. През 2020 г. Библиотеката на Конгреса добавя Y.M.C.A. към Националния регистър на звукозаписите, признавайки записа за културно, исторически и естетически значим.

Виктор Уилис оставя след себе си каталог от песни, които са оцелели дълго след края на диско ерата, и наследство като един от основните архитекти на една от най-разпознаваемите групи в популярната музика.