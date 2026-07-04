Русия е шпионирала ядрени съоръжения на НАТО с дронове

Много от странно изглеждащите инциденти, регистрирани през последните две години в различни европейски градове, включващи мистериозни дронове, летящи над летищни съоръжения и нарушаващи въздушния трафик, сега имат очевидно обяснение. Русия започна продължителна кампания, която е в ход поне година и половина, в която използва тези евтини устройства, наред с други неща, за да шпионира ядрените съоръжения на НАТО, според доклад, публикуван този четвъртък от Международния институт за стратегически изследвания (IISS), лондонски мозъчен тръст, който е ключов за изготвянето на военни анализи.

Според разследването, голям брой от дроновете са излетели от кораби, принадлежащи към така наречената „флотилия призрак“ – петролни танкери и транспортни съдове, които Москва използва, за да избегне икономически санкции, наложени от международната общност, да изнася петрол и други суровини и по този начин да продължи да финансира войната си срещу Украйна, пише испанският El País.

Според IISS тези съдове са били близо до района, където са били забелязани дроновете, а докладът предполага, че са били използвани като стартови платформи, бази за извличане на устройствата и центрове, от които да се насочва разпространението на очевидно събраната информация.

Най-малко 13 държави са били обект на тези шпионски дейности.

Докладът документира най-малко 144 инцидента между август 2024 г. и февруари 2026 г. Ядрените съоръжения в Обединеното кралство, Франция, Белгия и Холандия са били основни цели на руската кампания.

Целият този шпионаж е изненадал засегнатите страни и самото НАТО, тъй като те не са били в състояние да реагират адекватно, както би трябвало при конвенционална въздушна атака.

Това използва слабостта на европейската противовъздушна отбрана, както и правните пречки и правилата за ангажиране, които ограничават правителствата, когато предполагаемото нахлуване се случи на гражданска територия. Следователно, нямаше „съвместен съюзнически отговор“ и бяха разкрити недостатъците в реагирането на заплахата, породена от тези евтини устройства.

Сред съоръженията, където правителствата откриха наличието на дронове, бяха авиобазата на Кралските военновъздушни сили Лейкенхийт в Съфолк, която се подготвяше да побере американски ядрени ракети, които окончателно бяха инсталирани през юли 2025 г., и базата за атомни подводници на Ил Лонг в Бретан, Франция, през декември същата година.

През февруари 2026 г. шведските военни потвърдиха, че дрон, който е заседнал и е бил прихванат близо до френския ядрен самолетоносач "Шарл дьо Гол", е с руски произход и е бил изстрелян от шпионския кораб "Жигулевск".

През ноември и декември 2025 г. са извършени нахлувания на дронове, съвпадащи с откриването на кораби от руския флот "Призрак" в Северно море, над белгийската военновъздушна база Брогел и над военновъздушната база Волкел в Холандия. И двете съоръжения са помещавали американски ядрени ракети.

През септември същата година наблюдения на дронове в Дания доведоха до затварянето на летище Копенхаген и други летища в страната. По това време най-малко четири кораба, превозващи руски товари, плаваха близо до датския бряг.

Други летища, принудени да затворят временно поради наличието на дронове, включват тези в Брюксел, Мюнхен, Осло и Вилнюс.

Германия регистрира най-голям брой такива инциденти (48), с шест случая на „възможен шпионаж с дронове“ във военновъздушната база Рамщайн. Белгия имаше 25 случая; Дания - 16; Холандия - 9; Франция - 8; и Обединеното кралство и Норвегия - по 7.

Използвайки отворени източници, прессъобщения и данни от Данни за местонахождението и събитията на въоръжени конфликти (ACLED), независима организация, която проследява конфликти по целия свят, докладът на IISS заключава, че 48% от наблюденията на дронове са станали във военни съоръжения; 18% на граждански летища, много от които са били принудени да преустановят операции; и 26% над ключова инфраструктура като пристанища, електроцентрали и индустриални зони.

В доклада на IISS се твърди, че Русия е била дискретна по отношение на тези инциденти и не е била склонна да обвинява директно Москва. „Но всички правителства, с които разговаряхме, ни увериха, че биха приветствали публикуването на този доклад“, каза на пресконференция Чарли Едуардс, изследователят на IISS, отговорен за доклада.

Освен ядрените съоръжения, разследването предполага, че Русия се стреми да картографира военната логистика и веригите за доставки на съюзническите страни, както и да проведе „кампания за икономическо изтощение и психологическа война“, според Едуардс.