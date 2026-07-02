Русия е изправена пред логистична криза: Войските изминават 29 км до фронта

Министърът на отбраната на Украйна заяви, че руските войски сега вървят 29 км до фронтовата линия. Това отнема на войник с бойна екипировка около шест до осем часа. Това се случва, тъй като Украйна се опитва да прекъсне линиите за доставки на Кремъл в южния тил.

Осакатените логистични маршрути на Русия на южния фронт на войната принуждават пехотата ѝ да изминава около 30 км до бойните си позиции, заяви министърът на отбраната на Украйна, пише BI.

"Вече видяхте например на юг, където руската пехота, поради нарушена логистика, изминава 30 километра пеша, за да достигне позиции", каза Михайло Федоров на съвместна пресконференция в Киев с шведския си колега Пол Йонсон.

Руските и украинските войски обикновено се придвижват с превозни средства до междинни позиции, преди да изминат последните няколко мили пеша, през нощта или с по-малки превозни средства, за да се избегне откриване от леки дронове.

Изминаването на 30 км наведнъж би отнело на войник в бойна екипировка поне шест до осем часа.

Федоров заяви, че руските сили са имали „сериозни проблеми с доставянето на пехотата до фронтовата линия“ и изпращането им на провизии, гориво и генератори, използвани от операторите на дронове.

Нарушението на логистиката идва, тъй като Украйна все по-често използва по-нов клас дронове, способни да поразяват на дълбочина от 30 до 300 км, като се насочват към руски маршрути за доставки, бомбардировки на камиони, мостове и съоръжения в тила.

"Има много проблеми, които не са очевидни на пръв поглед, но влияят на интензивността на вражеските действия на нашата територия", каза Федоров.

Крим, основен логистичен център за руски операции в Херсон и Запорожие, също е изправен пред тежка енергийна криза, тъй като украински дронове със среден обсег бомбардират петролни съоръжения и ключови мостове, свързващи полуострова с континента.