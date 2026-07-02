Елитите в Русия може сами да решат "проблема с Путин", за да спрат войната

Руският президент Владимир Путин в момента обмисля варианти за прекратяване на войната, обявяване на нова мобилизация или въвличане на НАТО в пряка конфронтация чрез въздушни удари, твърди Андрий Коваленко, директор на Украинския център за борба с дезинформацията, предава РБК - Украйна.

По думите му в Русия част от елита подкрепя прекратяване на огъня и започване на преговори. В момента обаче те имат значително по-малко влияние от тези, които се застъпват за продължаване на военните действия и тактики на забавяне.

"Не е изключено руските елити да трябва да решат "проблема с Путин", за да сложат край на това военно безумие, което самопровъзгласилият се руски лидер в момента не желае да спре", казва Коваленко.

Той подчертава, че няма алтернатива на налагането на мир на Русия със сила

"Дипломация без прибягване до сила, основана на логически аргументи и позовавания на международното право, се практикува от 2014 г. И никоя страна, която е водила диалог с Путин от логична позиция, не е постигнала успех, защото в такава дипломация се сблъскват две паралелни реалности", казва той.

Коваленко заявяра, че само дипломацията, съчетана с използването на сила, може "да доближи руската реалност до действителната".

Информацията идва, след като проучване показва, че руснаците са по-песимистично настроени относно състоянието на икономиката си от всякога през последните 20 години, като повечето от тях казват, че жизненият им стандарт се влошава.

Управляващата партия "Единна Русия" представи на своя конгрес в Москва предизборен плакат, свързан с президента Владимир Путин, който включва лозунга "Да бъдеш на страната на Путин е минималното необходимо", в послание със силно политическо и символично значение.

"Да бъдеш на страната на Путин е минималното необходимо"

Управляващата партия "Единна Русия" представи на конгреса си в Москва предизборен плакат, свързан с президента Владимир Путин, на който е изобразен лозунгът "Да бъдеш на страната на Путин е необходимият минимум", в послание със силен политически и символичен заряд, съобщава Meduza.

На плаката руската буква "з" в думата "за" е заменена с латинската буква Z - символ на руската инвазия в Украйна. А вторичен ред над основния лозунг гласи: "Единна Русия - партия на президента". Плакатът вече се използва в кампанията за повишаване на осведомеността във всички региони, съобщиха от партията "Единна Русия" пред руската държавна информационна агенция ТАСС.

Това е първият път от 2007 г. насам, в който "Единна Русия" се обявява за партия на президента. През последните години Путин поддържа значителна дистанция от управляващата партия на страната, чийто председател е Дмитрий Медведев от 2012 г.

"Единна Русия" традиционно е много предпазлива по отношение на подчертаването на връзките си с президента по време на предизборни кампании. Управляващата партия използва образа на Владимир Путин най-видимо и широко през 2007 г., когато той водеше федералната листа на партията на изборите за Държавната дума. Слоганът на кампанията беше: "Планът на Путин е победата на Русия". Материалите на кампанията включваха и по-директни лозунги, включително "Единна Русия" е партията на Путин!" в Красноярск.

С оглед на изборите през 2026 г. регионалните клонове на партията "Единна Русия" получиха насоки за предизборната кампания, съобщава Meduza.

Препоръките съветват местните партийни служители да се съсредоточат върху няколко "комуникационни въпроса", един от които е евентуалното разрешение за представяне на "Единна Русия" като „партия на Путин“. Документът обаче уточнява, че тази линия на комуникация може да се използва в кампанията само "след одобрение".