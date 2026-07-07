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Цяла Куба е без ток заради мистериозна авария

Само 1 процент от потребителите в Хавана са на светло

07.07.2026 | 07:52 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Цяла Куба остана без тока заради мистериозна авария. Днес започна да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, предаде БТА, като цитира Ройтерс.

Компанията електроенергиен оператор УНЕ заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизненоважни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни, но до късния следобед местно време вчера е успяла да задоволи едва 1 процент от нуждите на потребителите в Хавана.

Засега причините за аварията са неизвестни.

Куба има ендемични проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова вече бяха без ток, когато вчера настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Президентът на САЩ

Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба,

заплашвайки страните доставчици със санкции. 

Спиранията на тока в цялата страна и бавното му възстановяване са пореден удар по жителите на острова, които и без това са изтощени от честите сривове на електропреносната мрежа, които не позволяват на хората на работят и да спят в жегите, отбелязва Ройтерс.
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