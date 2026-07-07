Кендъл, Джейкъб и съпрузите Бийбър избягаха с моторница от сватбата на Тейлър Суифт

Кендъл Дженър, Джейкъб Елорди и Джъстин и Хейли Бийбър проведоха свое собствено ексклузивно събитие в Айдахо, докато Тейлър Суифт се омъжваше за Травис Келси в Ню Йорк.

TMZ получи видео, показващо как Кендъл, Джейкъб, Джъстин и Хейли се разхождат на моторна лодка, акостирала до къщата на Кендъл на езерото в Айдахо, където тя притежава луксозен селски имот в комплекс, където известни личности идват, за да се отпуснат, релаксират и дори да играят голф в близкото ранчо Gozzer.

Както можете да видите от кадрите, заснети в петък следобед от очевидец, двете известни двойки се разхождат с моторната си лодка и изглеждат напълно спокойни, прекарвайки си страхотно.

Тяхната почивка по двойки се случва приблизително по същото време, докато Тейлър и Травис сключваха брак на закритото си събитие в Манхатън, под строга охрана, осигурена от нюйоркската полиция.

Както светът знае, Тейлър и Травис си казаха „Да“ в емблематичната Медисън Скуеър Гардън пред стотици знаменитости и членове на семейството, като Джиджи Хадид беше основна шаферка на булката.

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