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Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18

Съобщено бе и за 56 ранени

07.07.2026 | 08:46 ч. 20
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18 души, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Съобщено бе също за 56 ранени.

Укринформ се позова на изявление на украинската служба за справяне с извънредните ситуации в комуникационното приложение "Телеграм", предаде БТА.

Спасителните екипи продължават работата си. По-рано бе съобщено за 16 смъртни случая.

Както съобщи Укринформ, в нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети.

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